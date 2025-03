La izquierda carga contra Jaime Martínez por el desalojo por sorpresa de la antigua prisión

La izquierda carga contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, por el desalojo por sorpresa de la antigua prisión, donde viven alrededor de 300 personas. PSOE, Més y Podemos han denunciando las formas del Consistorio y la falta de alternativas para los afectados que, señalan, no tienen más alternativa que irse a la calle.

El portavoz del PSOE de Palma, Francisco Ducrós, ha denunciado que esta actuación «es una deshumanización de la gente más vulnerable que se ha hecho sin ningún apoyo para el área de Benestar». El concejal señala que «no entendemos la forma de actuar del alcalde, que envía la Policía Local sin el conocimiento del área de Benestar Social ni la ayuda de las entidades sociales expertas en sinhogarismo y exclusión social».

Por su parte, la concejala socialista Silvana González señaló que «se ha de escuchar a las entidades sociales. Se ha de tener más sensibilidad en un tema tan complejo y, sobre todo, se ha de tener un plan para la antigua prisión que hoy no existe».

La concejala de Més, Neus Truyol, aseguró que este desalojo por sorpresa «es una deriva más de las políticas del PP contra los sintecho y las personas vulnerables, como así ocurre también con la ordenanza cívica». Truyol reclamó «soluciones sociales y dar alternativas de vivienda. El PP no quiere construir vivienda pública y quiere cerrar la Oficina Antidesahucios».

La regidora ecosoberanista denunció que «se van a desahuciar a personas que viven en una instalación pública sin darles ninguna alternativa». Reconoció que hallarlas «es difícil, pero de eso se trata gobernar. Pero el PP opta por la solución más fácil y represiva. El equipo de gobierno se esconde detrás de la Policía Local».

Lucía Muñoz, concejala de Podemos, aseguró que la irrupción de la Policía Local en la cárcel para entregar notificaciones, por las que tendrán que abandonar la zona en los próximos diez días, supone «una decisión política en linea con la criminalización de la pobreza. Estamos escuchando cada vez más que se refieren al sinhogarismo como okupación».

Muñoz lamentó que el Consistorio «está trabajando de espaldas a otras instituciones y entidades sociales. La regidora de Afers Socials, Lourdes Roca, no sabía nada del despliegue policial, lo que demuestra que no hay coordinación entre las áreas». La concejala explicó que «la vivienda es el principal factor de exclusión social. Y si no vives en la cárcel, vives en una caravana Se está ocultando la pobreza porque daña la Marca Turística Palma».