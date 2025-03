Una carpa recoge firmas contra la ordenanza cívica junto a la Intermodal con el lema 'Multas no, vivienda sí'

Una carpa situada junto a la Estación Intermodal ha estado recogiendo firmas este jueves por la mañana en contra de la normativa cívica, que plantea multas para los caravanistas y «las reuniones en el espacio público o los niños que juegan en la calle». El dispositivo, cuyo lema es 'Multas no, vivienda sí', se repetirá este viernes, de 10.00 a 14.00 horas, y también habrá una mesa junto al bar Cristal. La Plataforma Ordenanza Incívica denuncia que con la nueva normativa, el Ajuntament de Palma persigue y sanciona «las reuniones en el espacio público, los juegos de pelota, protestas y manifestaciones, la cultura autogestionada, los monopatines, las personas que viven en caravanas. los artistas de calle, las personas sin hogar, el uso de los bancos públicos para usos diferentes a los que estaban destinados o el parkour».

Durante la recogida de firmas en las inmediaciones de la Intermodal, han estado residentes en caravanas, representantes de la asociación Nou Circ Social y las regidoras de la oposición Angélica Pastor (PSOE), Neus Truyol (Més) y Lucía Muñoz (Podemos). Javier González, portavoz de los caravanistas de Son Hugo y Son Güells, denunció que «seguimos sin soluciones para la vivienda y los afectados somos los caravanistas. Con los precios de los pisos y las habitaciones, no nos llega y el alcalde Jaime Martínez cree que tiene que sacarnos a la calle».

González advirtió que «en uno de los puntos de esta normativa, advierte que no podemos manifestarnos. Un mal síntoma para la democracia de este país. Por esto estamos reuniendo firmas y hay mucha gente que se anima».

González aseguró que las presiones de los caravanistas harán que éstos se vayan a otros municipios. «El que no puede pagar una habitación no va a pagar una multad. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) nos ampara. El Ajuntament no va a cobrar ninguna multa, les va a salir mal porque se convertirá en una cuestión judicial».

Por su parte, David Peralta, portavoz de Nou Circ Social, denunció que«vamos a interponer una demanda judicial contra el alcalde a nivel sindical. Los 42 artículos de la ordenanza cívica están vulnerando los derechos humanos de las personas vulnerables». Por otro lado, para el día 18 a las once y media de la mañana «hemos organizado en la Plaza de Cort una recogida de firmas con la actuación de El Boquerón de la Isla, Daniel Higiénico, Joaquín Juggler» y otros artistas. El evento tiene el título de 'Tú ni vales dos'.

Pese a que contaban con permiso del Consistorio, la regidora de Podemos Lucía Muñoz ha denunciado que «casi a las dos de la tarde, dos guardas de seguridad nos han exigido de muy malas formas la autorización de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) para ocupar ese espacio. Pero es una vía pública». Muñoz ha presentado una reclamación a SFM por «el comportamiento agresivo e ilegal» de los guardas de seguridad.

