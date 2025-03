A primera hora de la mañana, un batallón de operarios de Emaya aparecía en la calle Pico Teide, en el corazón de Son Gotleu, para hacer labores de limpieza. Después, fueron retirados hasta dieciocho vehículos, estacionados de manera irregular en ese espacio. Se trata de una zona privada que durante los dos últimos años también ha ido acumulando basura, un problema endémico del barrio.

Las tareas de limpieza contaron con la presencia del presidente de la nueva Asociación de Vecinos de Son Gotleu, Mohamed Boutoil. Hacía años que no había una entidad vecinal que tomaba las riendas de los problemas del barrio, que son numerosos, después de la desaparición de Ginés Quiñonero, que falleció en 2022 y que llegó a ser concejal de Sanitat en las dos primeras legislaturas del alcalde Ramón Aguiló.

Los vecinos denuncian que son varios los coches estacionados sobre la acera cada día

Boutoil es vecino «de toda la vida» de Son Gotleu y ha decidido coger el toro por los cuernos. «Son Gotleu está ahora más limpio que Son Vida, parece que va a venir de visita el rey Mohamed VI», dice con cierta retranca el presidente de la restaurada asociación de vecinos.

«Un barrio abandonado»

«Yo me he criado en Son Gotleu, me he casado con una mujer mallorquina y mis hijos se han educado aquí. Y somos un barrio abandonado, en el que necesitamos que haya presencia policial las 24 horas del día», asegura el presidente de la entidad, que advierte que «nadie se ha preocupado por la barriada».

Alerta de que la zona «está en manos de las mafias y de las pateras. Y tengo a muchos vecinos mallorquines que tienen miedo de ir incluso al médico a pedir cita porque cuando vuelven se les ha metido un argelino en casa». Las declaraciones de Boutoil son contundentes y se manifiesta de la misma manera sobre los problemas que ahora mismo campan a sus anchas en la zona.

Una de las muchas viviendas tapiadas en el barrio

Boutail asegura que la degradación de Son Gotleu ha sido imparable, especialmente en los últimos años. «Hay muchas casas sin puertas», se lamenta el presidente de la entidad vecinal. Los residentes, afirma, están contentos de la llegada de la nueva asociación después de tantos años de padecer graves problemas.

Boutoil estuvo presente durante las tareas de limpieza de Emaya. Fotos: Pere Bota

Julián, uno de esos residentes que presenciaba las tareas de limpieza de Emaya, comentaba que está satisfecho con la primera piedra que se ha plantado en esta nueva etapa de activismo vecinal. «Aquí estamos, viendo cómo limpian los jardines que estaban hechos una porquería», señala, mientras explicaba que «tenemos miedo de las represalias que pueda haber en el barrio». Ahora, la nueva asociación de vecinos de Son Gotleu está en contacto con el Ajuntament de Palma.