La Federació d’Associacions de Veïns de Palma criticó ayer la «excesiva rigidez» de la convocatoria de ayudas 2025-2026, que ayer presentó la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, en un encuentro con las entidades.En el acto estuvo también la Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma así como distintas asociaciones de barrios de la capital.

Uno de los principales cambios de la nueva convocatoria es que en lugar de tener que presentar un único proyecto para todas las líneas, las asociaciones podrán solicitar ayudas específicas para aquellas actividades que les interesen. Una novedad que desde Participació Ciutadana trasladan como una medida de flexibilidad, pero que sin embargo, según la Federació también también tiene sus inconvenientes.

La principal objeción de las asociaciones es que «no se puede traspasar ni un céntimo de una partida a otra», «como si fueran proyectos del todo independientes». «Antes, si abaratabas costes en un lado, lo pasabas a otro. Ahora es un proyecto rígido, encerrado en celdas, con menos margen de maniobra», expuso la presidenta de la Federació, Maribel Alcázar.

Tampoco se podrá jugar con las cantidades entre un año y otro; de hecho, «si el primer año no justificas el 90 %, al año siguiente quedas expulsado de la convocatoria». Es un apartado que genera dudas interpretativas: «Si no gasto todo y devuelvo el sobrante, ¿se considerará justificado? Si hay un elemento punitivo que obliga a la gente a gastar innecesariamente para tener continuidad, no se premia una gestión eficiente».

En conjunto, Alcázar lamentó que la actitud de la administración sea de «desconfianza»: «Parecemos delincuentes, cada vez nos ponen más dificultades, condiciones muy complicadas para cantidades de dinero que al final no son tan elevadas».

A esto se suman otras quejas, como que se haya excluido completamente cualquier gasto relacionado con comida, incluso en las líneas para fiestas: «Impide organizar talleres de cocina o cubrir la manutención si traes a un ponente de fuera para organizar una conferencia». También creen que partidas como la de fiestas, de 6.000 euros al año por entidad, «se quedan muy cortas en muchos casos» teniendo en cuenta los precios y el número de celebraciones en el calendario.

Por otro lado, desde la Federació admiten que ha habido diálogo con el departamento municipal, y que se han suprimido algunos requisitos como el de presentar un inventario, pero en general creen que la simplificación redundará en «la gestión interna del Ajuntament, pero no en las asociaciones». De hecho, sobre las aportaciones de entidades que según Cort se han incorporado, la Federació asegura que en su caso han sido cuestiones «mínimas» y algunas de ellas «se han caído».

Además, después del retraso en publicar la convocatoria, la Federació confía en que se cumpla el acuerdo aprobado en el pleno para que la resolución definitiva de las ayudas esté lista a finales de mayo, de modo que los fondos puedan llegar en junio.

Resolver dudas

En el encuentro en Cort la regidora Lourdes Roca anunció que, para ayudar en la presentación de solicitudes, Participació Ciutadana ha organizado una segunda reunión, de carácter técnico, también con representantes del área. Además, se habilitará un sistema de citas previas, permitiendo a cada entidad resolver sus dudas de manera telefónica, telemática o presencial, y se llevarán a cabo reuniones en los Casals de Barri de cada distrito para atender las consultas de forma más cercana y por grupos.