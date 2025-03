Los taxistas han denunciado este martes el «bloqueo absoluto» en el departamento de Mobilitat del Ajuntament de Palma, algo que ha generado una «situación insostenible» y posiblemente desemboque en reclamaciones contra la administración por perjuicios económicos. Así lo ha explicado el presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, en una rueda de prensa donde ha instado al Ajuntament a «tomar cartas en el asunto» de inmediato.

Según han indicado desde la patronal, por un lado el «colapso» afecta al traspaso de licencias: «Desde diciembre no ha salido ninguna». Un atasco que impide a los taxistas obtener una autorización del Govern, y circular sin ella puede conllevar una multa de 6.000 euros. Por ello, los taxistas piden al Ajuntament que expida un documento temporal hasta que se pueda entregar el definitivo. La asociación ha identificado ya a una docena de conductores en este limbo administrativo. Pero lo más preocupante es que algunos profesionales se han acogido a créditos o agotado el paro único para poder invertir en la licencia, y al caducar los expedientes de esa financiación se encontrarán con un grave problema económico.

Otro ejemplo del taponamiento en Mobilitat está en la asignación de números de carné de taxista. Los aprobados en el examen de noviembre lo recibieron casi en febrero; si se repite esta tendencia, los de febrero no llegarán para el inicio de la temporada turística. No disponer de este número hace que los conductores no puedan ser contratados puesto que no podrían trabajar. Una situación que a Taxis-Pimem les resulta incomprensible porque entienden que se podrían pre-asignar los números ya desde el momento del examen.

Por otra parte, la congestión también alcanza los cambios de coche, porque requieren la firma de decretos que no están saliendo y «se tarda meses en expedir la licencia». La situación acarrea problemas añadidos para pasar las revisiones y deja a los profesionales más de la mitad del año sin poder coger el taxi. Este apartado afecta ya a un centenar de profesionales, según Moragues.

Estas dificultades se asocian a una falta de personal agravada en los últimos meses por la baja de una funcionaria. Los taxistas ya pusieron sobre la mesa esta cuestión en la última reunión con el Ajuntament: «Hemos recibido excusas y petición de disculpas por parte del regidor [Antonio Deudero]». Según los taxistas, en esa misma sesión Deudero reconoció que en el departamento «todo lo que entra por registro, ya sean denuncias o recursos, tarda nueve meses en abrirse». Una práctica que Moragues ha tildado de «escándalo» porque como la caducidad de los expedientes es de un año, implica que «caduque casi todo» de forma casi automática.

Todo este cúmulo de problemas, avisaba Moragues, está teniendo un «alcance económico» para los taxistas, a los que la asociación ofrece sus servicios jurídicos para tramitar reclamaciones por perjuicios contra el Ajuntament. «Una persona que ha perdido el paro único, dos años de paro, le puede suponer 24.000 euros. Tendremos que cuantificar caso por caso. Guiaremos al perjudicado en todo lo necesario», ha dicho el presidente de Taxis-Pimem.