Francisco Ducrós, portavoz del PSOE de Palma, ha reclamado la erradicación de toda la oferta el alquiler turístico en el municipio. El regidor socialista propone que «todas las licencias de alquiler turístico se eliminen y no se renueven. La vivienda es un derecho, no un espacio de negocio». De esta manera, Palma seguiría el ejemplo de Barcelona, que eliminará de manera paulatina y hasta 2028 toda la oferta de vivienda turística legal, dejando de renovar las licencias e impidiendo las nuevas. Ducrós ha advertido que «en Palma hay unas 4.000 plazas repartidas en unas 500 viviendas, serían 500 viviendas más destinadas a la ciudadanía».

El portavoz socialista en el Ajuntament de Palma ha presentado una batería de medidas para actuar contra la saturación y en busca de un modelo turístico sostenible. Los socialistas han dado a conocer un paquete de diez iniciativas que trasladarán al próximo Pleno que se celebrará el 27 de marzo para que sean aprobadas. «Hay que aplicar medidas valientes porque así nos lo pide la ciudadanía, sobre todo para asegurar el presente y el futuro de la ciudad», según Xisco Ducrós.

Entre las medidas que propone el PSOE de Palma está recuperar la suspensión de plazas turísticas en Palma en relación con los edificios definidos como bienes de interés cultural o catalogados; prohibir toda modalidad de alquiler turístico en viviendas en el municipio de Palma. Que no se otorguen más plazas; aplicar un recargo al Impuesto de Turismo Sostenible para Palma para destinarlo, por ejemplo, a vivienda; un plan de actuación para intensificar el proceso de inspección y sanción de la oferta turística ilegal en coordinación con el Consell de Mallorca, y prohibir las Party Boats en la bahía y que no se permita realizar esta actividad en Palma.

Además, en materia de vivienda piden que se aplique la Ley estatal para limitar los precios del alquiler, por lo que se podría declarar Palma como zona tensionada y «que los solares que se cedan se construyan desde el ámbito público y no desde el privado».

«La ciudadanía ha dicho basta y, por eso, no podemos mirar hacia otro lado. Sobre todo, en un momento de máxima emergencia habitacional. Palma es la ciudad más cara para vivir. Hoy en día sólo podemos optar a alquilar una habitación, ya ni tan sólo un piso», explicó este martes Ducrós, quien ha detallado ejemplos de precios de alquileres de habitaciones y pisos. El portavoz ha recordado que, hace casi un año, «el alcalde presentó una serie de propuestas de las que nunca más se supo. No se ha hecho nada. Para el alcalde, Palma es una ciudad escaparate enfocada a los turistas en el que la ciudadanía sobra, no tiene un papel fundamental, Palma es su plan de negocio», dijo el socialista.

El portavoz adjunto del PSOE Palma, Francesc Dalmau, explicó cómo afecta la saturación turística a la ciudad. «Pronto hará dos años que PP y VOX gobiernan la ciudad y en estos dos años lo que hemos constatado de forma evidente es que la ciudadanía de Palma pierde derechos en beneficio de quienes más tienen», ha dicho Dalmau. Para el socialista, «Martínez actúa como el gerente de Palma S.A., una empresa pública al servicio de los intereses económicos y de servir a quienes más tienen».

Dalmau ha enumerado cómo afecta a la ciudad y a sus servicios públicos la saturación: «han empeorado las frecuencias de los autobuses, se han reducido los refuerzos y no ha llegado ningún bus nuevo; el problema de la vivienda no hace más que complicarse; la Vía de Cintura se desborda por querer hacer experimentos contrarios a lo que emana del Mapa de Ruidos de Palma; BiciPalma se abandona, se deja morir y colapsa la movilidad de Palma y los vecinos se quejan de la saturación de los centros de salud y las largas listas de espera».

Prueba de la emergencia habitacional que existe en Palma, Ducrós ha advertido que en un conocido portal inmobiliario, a día de hoy «se alquilan 412 habitaciones de las que sólo dos no pasan de los 300 euros. Un total de 187 habitaciones tiene un precio que oscila entre los 451 euros y los 550 euros.Existen 117 habitaciones entre 551 y 700 euros hay 117 habitaciones, mientras que a partir de 700 euros hay 22 habitaciones, algunas por 1.700 euros». Además, se alquilan 863 viviendas. Sólo hay 14 viviendas por hasta 900 euros. 695 viviendas se alquilan a partir de 1.500, con 452 viviendas en la horquilla entre 2.000 y 3.000 euros, la más numerosa. Sólo hay dos pisos con dos habitaciones por hasta 1.000 euros.