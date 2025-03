El próximo martes, el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, tendrá una reunión con el SEPES para entregar un documento de lo que él llama «el Pacto de Son Busquets», en el que deberían haber firmado por Joves Arquitectes de Mallorca (JAM), ARCA, Associació de Veïns del Parc de Ses Fonts, las dos federaciones de vecinos, además de Vox, Més y Podemos.

En este documento se hacen un serie de peticiones para preservar el máximo número de edificaciones, la memoria del lugar y elementos singulares de interés, que los nuevos equipamientos estén vinculados a las naves en un entorno pacificado, preservar la vegetación, usos para garantizar una vida de barrio y, por último, que el Plan Especial de Son Busquets cuente con el consenso de entidades vecinales y entidades como ARCA o la JAM.

Desde el SEPES han señalado «las determinaciones que recoge el Plan General del Ajuntament de Palma dificultan considerar como sería deseable los principios de un urbanismo sostenible del siglo XXI adaptado a la Agenda Urbana Española, así como las propuestas de algunos colectivos sociales, que son incompatibles con este instrumento de obligado cumplimiento».

¿En qué puntos hay divergencias entre las demandas sociales y el plan del SEPES? La entidad estatal señala «las limitaciones más evidentes como la obligación de realidad un viario rodado que une la carretera de Valldemossa con la calle Alfons el Magnànim, incoherente con la pretensión simultánea de crear una supermanzana»; un «elevado número de plazas de aparcamiento en viario» mientras se quiere «reducir el tráfico rodado»; la «elevada edificabilidad terciaria, incompatible con la pretensión de no implantar un exceso de superficie comercial», o «la obligación de incluir una dotación específica para centro educativo».

Aunque el SEPES coincide con la demanda social de contar con amplias zonas verdes, «complica las posibilidades de edificación en baja altura». Y desde Madrid advierten que con el proyecto de Son Busquets hay una oportunidad «para la creación de un parque de viviendas a precios asequibles, que no deben confundirse con viviendas sociales. Se potencia la diversidad social y la vida de barrio, nada más alejado del concepto gueto al que se han hecho referencias inadecuadas». En la mención del gueto hace referencia a las palabras del regidor de Urbanisme, que el pasado 18 de febrero anunció la salida a exposición pública del Plan Especial de Son Busquets.

El SEPES también defiende que se preservará «cerca del 30 por ciento de la superficie construida preexistente. Tampoco es descartable la recuperación de algún elemento singular añadido susceptible de ser resignificado». Eso sí, «no es viable mantener todas las construcciones porque imposibilitaría el desarrollo del sector y en su mayoría no tienen ningún valor arquitectónico, histórico ni patrimonial. Su estado es incompatible con los requerimientos técnicos de toda edificación para cualquier uso».

El SEPES asegura que «se ha hecho un estudio cuidadoso de las propuestas de diferentes colectivos, en particular de ARCA y la JAM». Y advierte que «durante el proceso de tramitación del Plan Especial, se seguirán valorando todas las propuestas recibidas por estos colectivos o cualquier otro ciudadano o agrupación».

La JAM, que en 2018 ya celebró un concurso de ideas no vinculante para el futuro Son Busquets, asegura que «es de celebrar que el SEPES se comprometa a ser sensible a los actos de participación». Erik Herrera, miembro de la entidad, señala que «lo que hemos pedido desde la JAM no queda nada en entredicho. Estamos de acuerdo en que no es necesario poner tantos aparcamientos». De hecho, según la ficha del Plan General, estaban previstos 390 párkings aunque hay quien dice que Cort propone 600. Uno de los puntos que más fricción provoca es la colocación de un bloque de nueve plantas dando a la calle Vicenç de Paul.

«La nuestra es una reivindicación en positivo. Que se haga, pero que se haga bien. Que mucha gente participara en el concurso [alrededor de 60 proyecto] fue un clamor para parar el PERI» que arrasaba con todo, explica Herrera. Uno de los principales problemas es la colocación del centro educativo en la carretera de Sóller. Las entidades vecinales reclaman que se coloque en una zona con poco tránsito rodado.

Carles Marqués, otro miembro de la JAM, apuesta por ver el lado positivo. «El solar estaba a la venta, lo podía haber adquirido una promotora privada, y al final lo ha comprado Vivienda. Había un Plan Especial que arrasaba con todo» y ahora se está negociando y está en exposición pública.

«En Son Busquets solo hace falta ponerse de acuerdo», advierte Marqués. Lo difícil, señala, ya está hecho y señala que «el Gobierno central tenía una serie de proyectos que querían que fuesen ejemplares en Valencia y País Vasco y queremos que Son Busquets sea uno de ellos». Según sus previsiones más optimistas «si todo va rodado y se aprueba el PERI a la primera, en un año pueden empezar a construir. Pero los plazos son tremendos».

Por su parte, Biel González del Valle, presidente de la Associació de Veïns de Cas Capiscol, señala que «hay gente que cree que debería ser una zona verde porque revalorizaría sus viviendas». Aunque la entidad considera que «debemos ser solidarios con el problema de vivienda que hay, podemos hacer un barrio nuevo y admitimos 831 viviendas, no más. Queremos zonas verdes y equipamientos, pero esto ya es ciencia ficción y no sabemos cómo acabará». Totalmente contrario a las 1.200 plazas dotacionales extra, se muestra pesimista con los plazos: «Tardaremos cinco o seis años más en verlo. Espero verlo antes de morirme».

Yolanda Rodríguez, de la Associació del Parc de Ses Fonts afirma que «tenemos ganas de que se resuelva ya pero que se resuelva bien. Es cierto que en Palma hay problema de vivienda, pero la solución no puede ser solo Son Busquets».

Desde ARCA, Àngels Fermoselle señala que «la buena noticia es que la decisión última la tiene Palma y ahora hemos conseguido prácticamente la unidad política y social para el mejor Son Busquets». Fermoselle advierte que «en Son Busquets no cabe todo lo que los barrios aledaños y tan grandes necesitan porque no se puede estirar como un chicle. Debe pensarse con un urbanismo moderno de calidad y conservando su personalidad».

En una superficie de 110.858 metros cuadrados, el antiguo cuartel de Infantería de Son Busquets (construido en la década de los años 40) sigue esperando. Se cerró en el año 2000 y tras muchos años inmovilizado y bajo la amenaza de ser vendido todo esta importante reserva de suelo a una promotora privada. Sin embargo, el Ministerio de Defensa se lo vendió al de Vivienda por 43,2 millones, asegurando así la construcción de vivienda pública. Las expectativas son tan altas que todos los ojos siguen puestos en el laberinto de Son Busquets.