El diácono de Son Sardina denuncia pintadas vandálicas en la fachada de la iglesia

La iglesia de Son Sardina ha amanecido esta semana con varias pintadas vandálicas en su fachada. El diácono de esta localidad, Xisco Nadal, señaló que este jueves «ya he ido a denunciar los hechos a la Policía Local pero me han dicho que si no tenemos sospechoso, no se puede tramitar». El diácono acudirá este viernes a primera hora a Emaya para solicitar la limpieza de estos grafitis, alguno de ellos con insultos. Nadal señala con resignación que «lo limpiarán pero mañana volverán».

El sardiner @pephernandes denunció en la red social X las pintadas vandálicas: «No tengo palabras para describir la rabia y la tristeza que me provoca ver estas pintadas en la iglesia de Son Sardina...». En el mensaje adjuntó las dos imágenes que denuncian este acto vandálico. No tenc paraules per descriure la ràbia i la tristesa que me fa veure aquestes pintades a l'església de #SonSardina...quina guarda de #sunnormals 🤬😠😡😤🤬 pic.twitter.com/3ZdX8mjmvi — Pep Lluís Hernández Jaume🎗 (@pephernandes) March 4, 2025 Nadal señaló que «no sabemos quién ha sido aunque hay tres o cuatro grupos aquí en Son Sardina que no están de acuerdo con mi presencia ni con mi labor». La relación tensa entre el diácono y algunos colectivos del pueblo por el uso de la plaza de la iglesia provocó que «en las últimas fiestas de septiembre colocaron pancartas contra mí en la que decían ‘diácono, vente a tu casa’ en inglés. En el último fogueró que se celebró en Son Sardina también hubo carteles contra mí. No sé si son los mismos que han hecho los grafitis». Son Sardina carece de un espacio público para celebrar actividades, por lo que durante años han utilizado la plaza de la iglesia, lo que ha provocado desavenencias.