El Ajuntament de Palma impulsará la modernización de viviendas en Camp Redó a través de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). El departamento de Urbanisme informó en la última reunión de la Comisión municipal de Camp Redó acerca de sus intenciones de licitar próximamente la redacción de este plan. El ámbito de actuación, definido en el Plan General, abarca 488 viviendas del entorno popularmente conocido como Corea (entre las calles General Riera, Cotlliure, Felipe II y Alfonso el Sabio).

Aunque, en realidad, muchos de esos inmuebles no pueden considerarse viviendas a día de hoy, al menos no con arreglo a la normativa actual. Se construyeron en los años 50 bajo otros parámetros de edificabilidad y ahora no reúnen las condiciones mínimas para poder obtener cédula de habitabilidad. Precisamente, uno de los objetivos principales del plan del Ajuntament será solventar esas situaciones y acometer las reformas necesarias para hacer habitables estos espacios.

De hecho, el subgerente de Urbanisme, Pedro Carretero, indicó en la comisión que en los últimos años el Patronato Municipal de la Vivienda de Palma ha ido gastando alrededor de 40.000 euros en solventar deficiencias en sus viviendas públicas en la zona, especialmente por problemas de fugas, atascos en bajantes y evacuación de aguas pluviales.

El plan podría suponer la reforma de bloques enteros de pisos y uno de los principales retos que tendrá que afrontar la administración será el de alojar a las familias afectadas mientras duren las obras. Del total de viviendas incluidas en la ficha del Plan General, 47 son del Ibavi, que plantea ceder algunas al Ajuntament.

Sin calendario

Con todo, el equipo de gobierno no concretó un calendario para la puesta en marcha de este plan. Desde la oposición entienden que será un asunto que trascenderá la legislatura, por lo que piden hacer partícipe a todos los grupos políticos.

La reforma integral de los bloques de Corea es una asignatura pendiente del Ajuntament con el barrio de Camp Redó desde hace muchos años. El Plan General de 2023 reconocía los graves desafíos sociales que afronta la zona y la necesidad de actuar. La reconversión de este rincón de Palma fue una de las promesas electorales del actual alcalde, Jaime Martínez, en campaña.