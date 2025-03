La tranquilidad del barrio de Son Malferit, especialmente en la parte más próxima a la autovía del aeropuerto, lleva tiempo alterada por la presencia de unos vecinos con los que nadie contaba. En una calle escondida, tras un conocido centro comercial, se ubica un bloque de viviendas de escasa altura, con planta baja y una altura, que lleva «años» okupado, en palabras de los residentes en la zona, muchos de los cuales resisten en sus tradicionales plantas bajas y, especialmente los más próximos a esa edificación, han reforzado la seguridad de sus viviendas instalando alarmas.

Hasta los propios okupas lo han hecho en algunas de las viviendas ubicadas a caballo entre las calles Miquel Miravet y Son Molines. En un chaflán se encuentra el número 10 de la primera vía y el acceso a las plantas superiores del bloque, cuyos bajos tienen acceso directo a la calle, en la que la presencia de numerosos vehículos particulares delata la presencia de sus residentes, muchos de ellos de etnia gitana, aunque dicen los vecinos que han visto también a subsaharianos y gente de otra procedencia entrando y saliendo del bloque.

Imagen del bloque de vivienda okupado en sus dos plantas: la baja y la superior.

Puertas rotas, forzadas y cerraduras nuevas. No hay dos iguales. Incluso buzones o los espacios destinados a los servicios esenciales (agua, luz...) han sido abiertos. No así el aparcamiento, al que se puede acceder desde al entrada principal, cuya puerta no tiene cerradura y está reventada. Allí, un cochecito de bebé habla de la presencia de familias con menores a su cargo en la parte superior, aunque en los bajos hay movimientos durante la mañana. Eso sí, todas las persianas están bajadas.

Imagen de la instalación de los servicios auxiliares, destrozada.

Cuentan los habituales de la zona que los actuales okupas llevan «más o menos dos años», asegurando a la vez que hubo anteriormente gente «más ruidosa y problemática» viviendo en los pisos, que muestran cierto deterioro por falta de mantenimiento, pese a ser de reciente construcción. Una situación que genera «cuanto menos inquietud» entre los vecinos, algunos de ellos de avanzada edad y que intentan mantener las distancias con las familias de okupas.

Detalle de una de las puertas de las plantas bajas.

«Van cambiando», dicen los residentes, quienes relatan que «al principio, eran familias normales, trabajadores con los que llegamos a tener relación más o menos estrecha y que pagaban un alquiler». De repente, recuerdan, «les dijeron que tenían que irse porque estaban pagándole a alguien que no era el propietario, e incluso parece ser que les llegaron a indemnizar por irse en algunos casos porque tenían dinero avanzado», prosiguen los vecinos de Son Malferit con los que conversó Última Hora.

Imagen del acceso al aparcamiento y la boca de incendios.

Tras dejar el edificio, éste «se quedó unas semanas vacío y enseguida empezaron a entrar okupas. Algunos tenían motos y hacían ruido. Ahora, son más discretos, pero ahí siguen», dicen con cierto recelo, aunque dejan claro que son «más tranquilos, pero nunca se sabe quién puede entrar o venir en cualquier momento ahí dentro». Creen, por lo que han visto, «que se dedican a la chatarra o algo parecido», viendo un abanico de edad amplio, «hemos visto a gente mayor, pero también a familias con niños», refieren.

Edificio okupado desde la calle Miquel Miravet.

Su presencia parece haberse extendido a fincas próximas, en una zona en la que apenas una obra recién iniciada, los vehículos de autoescuelas, algún que otro repartidor y el paso de las pocas personas que residen allí asaltan la tranquilidad y discreción que permite a los okupas de Son Malferit pasar casi inadvertidos para conductores y peatones.