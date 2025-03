Vecinos de la Plaça Nova de la Ferreria, en guerra: «Ha vuelto el Barrio Chino»

«Si sigue así la cosa, nos vamos». Algunos comerciantes de la zona ya están dando muestras de puro agotamiento. La Plaça Nova de la Ferreria, junto a la calle Sindicat, parece haber hecho un viaje en el tiempo. Después de años de inversiones del Pla Mirall, de la llegada de nuevos vecinos, del intento de abrir nuevos negocios que habían prosperado estos años, ahora se han vuelto a encontrar con un durísimo escollo: «Ha vuelto el Barrio Chino».

Cuentan los vecinos de la Plaça Nova de la Ferreria que la situación se ha degradado especialmente desde febrero del año pasado. A un paso de la Puerta de San Antonio, advierten que las jeringuillas se diseminan en los parterres y que la prostitución ha ampliado su área de influencia. Los conflictos se suceden día sí y día también y los residentes señalan que «antes convivíamos, pero ahora ya incluso se nos encaran. Yo jamás dejaría que mi hijo jugara aquí en este parque con todo lo que veo», cuenta Sara, con un bebé de siete meses.

El hartazgo ha llegado a tal punto que los vecinos han creado una plataforma y han lanzado una iniciativa en Change.org, donde hasta este viernes habían recogido 526 firmas, donde reclaman al Ajuntament de Palma que ponga más efectivos de policía en la zona, que prosiga limpieza que se lleva a cabo cada día pero también de carácter social para atender a las personas con adicciones y de exclusión social que merodean por la zona. En el supermercado que está en la misma plaza se han acostumbrado a los robos: «No podemos ni tocarles porque nos denuncian, mientras ves cómo se meten las botellas de alcohol en los pantalones. Actúan con total impunidad», dice Josefa, su encargada.

Panenostro, que empieza cada día a trabajar a las tres de la mañana, ya se plantea incluso trasladarse: «El local en el que estamos no vale ni la mitad de lo que estamos pagando», dice Cristina Roncal, propietaria de la panadería. El escenario en el que tienen que trabajar les ha hecho replantearse el negocio. «Han entrado en la tienda, cuando había clientes, para pedirme dinero o papel de plata». El rastro de sangre y jeringuillas se expande por la plaza pero también en callejones cercanos, donde acuden los drogadictos para pincharse como en los peores tiempos de la heroína que parecían que habían quedado atrás.

Pero aunque el grueso del problema está en esta plaza, los efectos se dejan notar en los alrededores. Pere Arbona, tesorero de la Asociación de Comerciantes Vía Sindicat y propietario de La Veneciana, reconoció que «no me gusta hacer declaraciones catastrofistas, pero el problema de la plaza no deja de afectar a la calle y a sus tiendas».

Tanto Arbona como otros comerciantes consultados reconocen que «se ha incrementado el número de robos en los comercios» pero advierten que no hay problemas de seguridad para los viandantes.

«Nosotros al final ya los conocemos», advierte Arbona, cuya tienda, que ya tiene 85 años, se encuentra en la calle Ample de la Mércé, «que está muy transitada y nunca pasa nada». Aunque «la situación no es catastrófica, puede volverse así».

Un farmacéutico de la zona asegura que «hemos tenido que cambiar el modelo de las jeringuillas para que no vengan los toxicómanos». Y en algunas tiendas se han visto cómo algunos delincuentes «cogen la ropa de un perchero entero y se van corriendo». Si en Sant Miquel no hay ni un hueco libre, en Sindicat los locales vacíos con el cartel se multiplican, aunque los precios siguen disparados.

Los residentes y comerciantes denuncian el incremento de la prostitución y la venta de drogas «que ya no es menudeo, hay pisos aquí dedicados a esto», dicen, que atrae la delincuencia.

Una de las cuestiones que preocupan a los vecinos es la congregación de personas excluidas que acuden a los diferentes comedores sociales de la zona y que se reúnen después en la plaza. «La vigilancia policial constante en Plaça d’Espanya y la falta de bancos ha desplazado a estas personas a nuestra zona», señalan los vecinos, que advierten que este colectivo se suma a la presencia de los drogodependientes.

Uno de esos comedores sociales es Zaqueo, donde se ha incrementado el número de personas que acuden para pedir comida. los vecinos advierten que desde la pandemia «se ha pasado de atender a unos 50 usuarios a 300. Y como ya no pueden usar el comedor, se van a la plaza». Eso sí, los residentes quieren aclarar que «hablamos con Zaqueo y cada día hay voluntarios que revisan que no hayan dejado comida por aquí tirada». Y advierten que la cercanía de otros comedores sociales como el de Tardor o el convento de los capuchinos en el Olivar ha hecho que allí se congreguen otras personas excluidas.

«Hasta ahora hemos podido convivir pero el problema es la gente que consume drogas y se nos encara. Nuestros hijos no pueden bajar al parque por el mal ambiente que hay», señalan los residentes. Aunque a veces hay colegios que acuden a este parque por la mañana, el panorama cambia mucho por las tardes, y especialmente cuando cae la noche.

La prueba está en que esta misma semana un grupo de niños de un colegio cercano jugaban en el parque por la mañana y en una esquina, un drogodependiente aprovechaba para mear entre los setos. Los videos de personas defecando o pinchándose van circulando en el grupo de WhatshApp de la plataforma se multiplican. El agotamiento, también.