La Asociación de Jóvenes Empresarios de Baleares plantea una curiosa propuesta para el próximo 10 de marzo, un acto de debate al que sólo se puede acudir en compañía mixta. Su nombre es 'En sus tacones' y pretende debatir la igualdad de género desde un punto de vista «de sosiego, alejado de la crispación», tal y como explica el presidente de la entidad, Yoann Blanc.

Según él mismo ha avanzado a Ultima Hora, «Marga Prohens será una de las participantes. Queremos hablar de un tema delicado que se ha politizado mucho y queremos hacerlo desde un punto de vista mixto, porque el cambio debe venir por las dos partes; por eso, una de las 'parejas' será la presidenta del ejecutivo con el presidente nacional de CEAJE, Fermín Albaladejo», explica el presidente de AJE Baleares.

Importó la idea de los compañeros de la asociación en Valencia que lo celebran ya hace algunos años, consiguiendo 'sold out' en sus convocatorias. «Cuando empecé como presidente hace poco más de un año quise ver los eventos que se hacían en otros lugares y me topé con 'En sus tacones', que se hacía en Valencia. Me gustó el título y aún más el tema», cuenta.

Tras meses y meses de trabajo, la primera edición verá la luz el próximo 10 de marzo, a las 18:30 en CaixaFòrum, en Plaza Weyler número 3, de Palma. El acto se alejará de formalidades y creará el debate desde un prisma distendido, poco institucional; buscando la participación del público pero también su entretenimiento, mostrando datos que muestran que todavía «existe una brecha en la que hay que trabajar para que se equilibre», añade Yoann.

El debate se centrará en temas de igualdad en el ámbito empresarial pero también de otros efectos colaterales como la importancia de la corresponsabilidad familiar; eso sí, con empatía y un poco de humor. La única condición para participar es, por supuesto, acudir con compañía del sexo opuesto; «así garantizamos una participación equitativa (50/50) y un debate enriquecido con ambas miradas. Un evento en el que vamos a poner en juego y en jaque lo que pensamos y hacemos», finalizan desde la asociación.