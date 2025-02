El PSOE de Palma ha propuesto este jueves en el pleno del Ajuntament organizar un acto civil de sepultura y reconocimiento de las víctimas de la represión franquista en el Memorial de la Dignidad, aunque su moción no ha prosperado ya que ha contado con los votos en contra de PP y Vox. Sin embargo, sí que ha conseguido sacar adelante la propuesta de restituir de nuevo la placa en recuerdo de los masones represaliados en Palma, situada en la plaza Alexander Fleming. Y todo esto gracias al voto en bloque de la izquierda pero también de Vox.

El regidor socialista, Francesc Dalmau, denunció que «el pasado 24 de febrero, el Ajuntament de Palma se olvidó de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Se olvidó del alcalde de Palma Emili Darder, el alcalde de Inca Alexandre Jaume, Antoni M. Ques y Antoni Mateu», fusilados en esa misma fecha hace ahora 88 años. Dirigiéndose al alcalde Jaime Martínez, Dalmau señaló que «usted ha de actuar y no debe tener miedo de la ultraderecha que está aquí. Para que no vuelva a suceder y no hagan befa como el año pasado, cuando dijo 'es que no me han invitado'».

La concejala de Podemos, Lucía Muñoz, se mostró a favor de la propuesta socialista, mientras reprochaba al equipo de gobierno que «debería organizar estos actos y hacer este reconocimiento institucional». Por su parte, la concejala de Més, Kika Coll, recordó que «en la anterior legislatura, las comisiones de fosas y de Memoria Democrática se reunieron en 70 ocasiones. A día de hoy, en los últimos dos años se han reunido solo una vez». Y también pregunto por el memorial a las víctimas del franquismo, que preveía un columbario con capilla, «un proyecto que ya estaba muy avanzado para que pueda darse sepultura a las víctimas. De este proyecto hace tiempo que no tenemos noticias». Coll se dirigió a Martínez y advirtió que «debe gobernar para todo el mundo pero se está olvidando de una parte de la ciudad. Me gustaría que para 2026 se lo repiense» para que participe en los actos del 24F.

Pese a que la medida propuesta por los socialistas es de alcance municipal, Gari Durán, concejala de Vox, acusó al PSOE de recurrir a la maniobra de «la madre de las cortinas de humo cuando recurren al 'españoles, Franco ha muerto'», con motivo del 50 aniversario del dictador, «con los actos que arrancan el 8 de enero bajo el título 'España en libertad'». una táctica, según Durán, para ocultar al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, «cercado por la corrupción por todos sus flancos familiares e institucionales, con una debilidad parlamentaria palmaria». Durán aseguró que la exposición de motivos del PSOE de Palma respecto a esta moción «ya la conocemos y hasta la respetamos».

Durán advirtió que «la gente de derechas, cuando se manifiesta, si es que se manifiesta porque lo hace pocas veces, de hecho nunca escrachea y normalmente deja la calle más limpia de lo que la encontró». La concejala de ultraderecha acusó a Dalmau de «no recordar más que a una parte de las víctimas [de la Guerra Civil]. ¿Por qué siguen obligando a las personas a elegir entre sus abuelos y bisabuelos? ¿Quién les impide ahora desenterrar a todo aquel que debía ser desenterrado?? ¿Por qué no destinaron más dinero a esa misión si es que verdad que es importante?».

Con los votos en contra de PP y Vox, el PSOE no ha conseguido que se apruebe en la sesión plenaria que el Ajuntament inste al Govern la solemnidad del acto y que incluya elementos para su reconocimiento público. Tampoco ha prosperado el punto en el que pedía al Ejecutivo balear promover la participación activa de la Comisión de Fosas y Desaparecidos de Balears y de la Comisión de Memoria Democrática, de las asociaciones memorialistas y las familias de las víctimas.

Otras medidas a las que no se les ha dado la luz verde han sido impulsa actividades educativas y culturales para preservar la memoria democrática y el reconocimiento de todas las víctimas de la represión franquista. Ni instar al equipo de gobierno «a mostrar el respecto, reconocimiento y colaboración necesaria en la conmemoración de los actos de reconocimiento y recuerdo de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la represión franquista», según la moción socialista.