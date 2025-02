El Marítimo reabrirá al tráfico este domingo tras un derribo express

Las tareas de demolición de los puentes del Passeig Marítim de Palma han sido más rápidas de lo estimado y la Autoritat Portuària de Baleares ha decidido que continuarán con las tareas de limpieza durante toda la noche para poder abrir el tráfico este mismo domingo con total normalidad. La crónica del derribo ya avanzaba a primera hora de este sábado que el primero de los puentes, el de Paraires, se lograba echar abajo en tiempo récord y avanzar con el del Mediterráneo antes de lo previsto.

Las obras ejecutadas desde la madrugada de este sábado han sido más fluidas de lo estimado inicialmente. Los dos puentes del Passeig Marítim ya son historia. Tanto el puente de Paraires como la pasarela del antiguo hotel Mediterráneo han sido desmontados en un tiempo récord, ante la mirada de muchos curiosos que no querían perderse la ejecución de unas de las fases más complejas de esta reforma del paseo, que a la vez pone fin a una imagen icónica de Palma.

Pese a la velocidad de los trabajos, la obra no ha sido sencilla y se ha ejecutado en dos fases. La primera intervención se ha hecho sobre el puente de Paraires, con una veintena de operarios y varias máquinas que han atacado el puente por ambos lados para lograr que la estructura cayera, amortiguada sobre una base para no dañar la reforma del paseo. La demolición del puente del antiguo hotel Mediterráneo ha sido más precisa. Se ha cortado un tramo de la estructura para retirar parte de ella, mientras que la que se encuentra adosada al edificio de momento no se tocará a la espera de un proceso más minucioso, ya que éste está protegido.

Una vez retiradas las grandes estructuras, los operarios y técnicos han dedicado la jornada a retirar escombros y a limpiar las zonas afectadas. Todo ha ido tan rodado, explican desde APB, que consideran que es más conveniente seguir trabajando en la zona hasta que esta pueda reabrirse al tráfico. En principio, según sus estimaciones, este mismo domingo.