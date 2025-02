Los vecinos de Son Sardina se han movilizado este sábado para reivindicar, una vez más, espacios públicos para la barriada. Lo han hecho a través de una cadena humana que ha rodeado el solar de Can Pesquet, un espacio donde proponen ubicar un casal, una plaza y zonas para niños y mayores. Un banco tiene el terreno a la venta desde hace tiempo y los residentes urgen al Ayuntamiento para que lo compre.

«Estamos contentos porque ha venido muchísima gente», ha declarado la presidenta de la asociación de vecinos, Agustina Fernández. Un total de 117 personas se han presentado por la mañana para participar en la cadena humana, lo que superaba la expectativas de los organizadores, que por momentos han temido que la afluencia de personas generara un problema de permisos con la Policía Local.

Los promotores del acto explican que todos los gobiernos municipales, de distinto color político, les han mostrado buena voluntad respecto a sus peticiones, pero nunca se ha llegado a materializar en proyectos concretos. Por eso confían en que el acto de este sábado genere suficiente «presión» para que se actúe por fin.

En el acto se ha leído un manifiesto donde se ha reivindicado la plaza y el casal públicos y de gestión popular, en Can Pesquet. Su carencia «debilita el tejido asociativo y es una reclamación histórica que no ha encontrado ningún tipo de respuesta ni de gobiernos ni de derecha ni de izquierda, más allá de declaraciones vacías», han protestado. De hecho han reprochado al regidor del PP Llorenç Bauzá que se comprometió con ellos a reunirse antes de Navidad para presentar avances, «pero no ha sido así».

Los vecinos advertían que se movilizarán «las veces que haga falta», al tiempo que han promovido una campaña que en tres meses recogió cerca de 1.000 firmas. «No permitiremos que la riqueza colectiva que hemos construido se pierda», han avisado.