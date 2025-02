Los usuarios de BiciPalma han aumentado un 3,7 % en lo que va de año. Un dato que el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, ha esgrimido en una comisión municipal para desmentir que, como vaticina Més, la universalización del servicio aprobada a mediados de enero vaya a generar un «colapso» en verano con la llegada de los turistas. Según ha indicado Deudero, en este periodo se han recibido 2.277 solicidudes de alta, de las que 1.969 son de residentes. La cifra de usuarios activos (con algún abono en vigor) ha aumentado casi un 3 %, hasta 20.489 personas.

Con todo, Deudero también ha precisado que en 2024 el porcentaje de peticiones denegadas por no cumplir el requisito de empadronamiento fue del 19,7 % y que este año eso cambiará al haber desaparecido dicho requisito; y que la media de altas diarias en 2024 fue de 61, mientras que en este último mes ese ritmo se ha elevado un 19,7 % hasta 73 peticiones al día.

En cualquier caso, ha desvinculado BiciPalma de un uso turístico porque el sistema tarda una media de siete días en conceder el alta, «con lo cual es imposible que en su estancia de siete a diez días un turista se dé de alta». También ha apelado a normativa comunitaria al no hacer distinciones respecto de los visitantes.

400 bicis en reparación

Més ha denunciado en la comisión que, de las 1.080 bicicletas del servicio (429 eléctricas y 691 mecánicas), hay unas 400 apartadas de la circulación en el almacén de Sa Riera. Deudero ha explicado que son bicicletas en reparación y lo ha relacionado con el incremento de usuarios de los últimos años puesto que «con más usuarios hay más incidencias».

Por su parte, la portavoz de Més, Neus Truyol, ha advertido de las consecuencias de no dotar BiciPalma con más recursos al ampliar el abanico de demanda potencial con los no residentes. «De todas formas no necesitamos que BiciPalma se abra a los turistas para que colapse, porque ya está colapsada. Hay muchas estaciones que a las ocho de la mañana no tienen ninguna bici disponible», ha protestado.