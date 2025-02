Més per Palma ha criticado este martes que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) no haya escuchado las reivindicaciones de la ciudad en su plan para Son Busquets, presentando con el avance el mismo contenido de hace dos años y medio. «Son Busquets está diseñado desde un despacho en Madrid, sordo y ciego ante las propuestas de los vecinos de Palma», ha protestado la portavoz, Neus Truyol.

Según Truyol, cuando era concejal de Modelo de Ciudad el Ajuntament ya trasladó que no estaban de acuerdo con el planteamiento y formularon una serie de sugerencias que no han sido atendidas: «Cuando presentaron su plan hace un año era la misma propuesta y hoy es la misma propuesta, nos preocupa la cabezonería del SEPES que no ha movido ni un ápice de lo que ya tenía», tampoco ante las objeciones durante la etapa del PP.

En esa línea, Truyol también ha lamentado que se haya obviado el trabajo de entidades como Joves Arquitectes de Mallorca o ARCA, que propusieron «soluciones mucho más coherentes y armónicas» con el entorno.

En ese sentido, en el proyecto del SEPES Més cuestiona la distribución de alturas, la ubicación de los equipamientos (un centro educativo en la parte situada al lado de la calle de Alfons el Magnànim) o el encaje con los edificios históricos del cuartel. Considera que suponen «errores graves» que «empeorarían la calidad de vida de los futuros residentes y de los barrios de alrededor».

En conjunto, el proyecto del SEPES «no responde a las necesidades de la ciudad e ignora las advertencias hechas desde hace más de dos años», ha señalado Truyol, que en la reunión de Urbanisme ha votado contra el avance del plan.