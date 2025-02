Los rumores de su desalojo inminente son cada vez más insistentes en la barriada e incluso en la propia cárcel. En Sa Presó viven entre 80 y 300 personas, calcula Médicos del Mundo, aunque los números oscilan en función del flujo de residentes en busca de refugio pero parece que se incrementan con el rigor del invierno. Ahora se rumorea que a finales de este mes o principios del que viene se desalojará, en concreto la zona de las antiguas viviendas de los funcionarios de prisiones para iniciar cuanto antes el derribo de los inmuebles y seguir con la rotonda que planea allí el Consell de Mallorca.

Los habitantes del inmueble municipal, por su parte, se muestran sorprendidos y sin un plan B. No hay más techos de urgencia a los que acogerse. «Si me dicen que me tengo que ir, intentaré buscar algo. Han dicho de reubicarnos pero hay muchas habladurías, demasiados rumores, dice S., que pide no ser identificado. Este jubilado con una pensión exigua lleva años viviendo en uno de los antiguos pisos de los funcionarios, cuyo exterior se encuentra en terribles condiciones por la acumulación de basura. «Aquí vienen por las noches y tiran desechos», se lamenta S., que vive en el recinto más tranquilo de la cárcel, donde viven más mujeres e incluso ha habido alguna madre con niños pequeños.

«Vivía en una habitación alquilada pero los precios se han puesto imposibles», aclara S. En aquel momento pagaba 200 euros, pero ahora le parece inalcanzable pagar los 500 euros que ya se están pidiendo de media en Palma.

La situación de S. es muy similar a la de un buen número de los habitantes que hay en Sa Presó. A primera hora de la mañana hay un trasiego de hombres jóvenes con mono de trabajo que se van a trabajar en bicicleta o en patinete. En el recinto donde están las celdas hay mas problemas de convivencia y es visitado continuamente por la Policía. Los incendios de basura son una tónica habitual.

César (nombre ficticio) es colombiano y vive en la cárcel desde hace año y medio. «No tengo otra alternativa. No tengo papeles, en abril podré regularizarlos».

Trabaja como repartidor de Glovo con una cuenta subarrendada: «después de pagarle al titular de la cuenta el 30 por ciento me quedo con 1.500 euros, Pero es imposible alquilar nada». Su novia, que también ronda la treintena, se ha venido a vivir con él después de pasar por unas condiciones laborales despiadadas: «Estaba de interna cuidando de un anciano en Alaró. Trabajaba siete días a la semana, las 24 horas del día por 1.000 euros». Y Amaro, un joven artista de 27 años, acaba de instalarse allí: «Soy de un pueblo de la Serra, allí no hay donde vivir». Ninguno de ellos tiene una opción para salir de Sa Pressó.

Biel González del Valle, presidente de la Associació de Veïns de Cas Capiscol, confirma que «nos ha llegado que se ha activado el proyecto de la rotonda del Consell y nadie sabe qué hacer con los residentes de la cárcel». Y reconoce que el mal estado del inmueble «es un problema, cualquier día puede pasar una desgracia. Son habituales los incendios y puede que un día se forme uno más grande de lo normal y el humo mate a mucha gente». Del Valle sospecha que una vez se produzcan los desalojos «se desperdigarán por Palma y en los barrios crecerán las chabolas y las caravanas. Es la preocupación de mucha gente, no tenemos pisos para alquiler y esto es un desastre».

Además, añade, algunos residentes están llevando a cabo ‘pinchando’ el alumbrado público del parque contiguo para obtener electricidad. «Avisamos a Cort, Infraestructures precinta la farola y el parque infantil se queda a oscuras. Lo mismo pasa con Emaya: limpian y al día siguiente vuelven a tirar basura».

Belén Matesanz, coordinadora balear de Médicos del Mundo, muestra su preocupación por el futuro de los residentes. «Allí vive gente con un rango muy amplio: desde el que sufre exclusión severa al que sufre la exclusión residencia. Porque tenemos un problema de vivienda en las Islas. Y no hay suficientes recursos ni opciones reales».

Matesanz se mostró muy crítica con las instituciones, «ni Consell ni Ajuntament encuentran alternativas. Pero al haber riesgo de derrumbe, tienen que desalojar porque si pasa algo, será su responsabilidad». La responsable de Médicos del Mundo admitió que «no veo soluciones. A la gente que está en asentamientos en las caravanas les penalizan. Aquellos que cobran 1.500 euros al mes no pueden acceder a la vivienda porque los precios inmobiliarios son muy caros. Y no hay recursos públicos para las reubicaciones». Por este motivo desde la entidad reclaman una mesa interseccional formada por Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma, con las entidades sociales «para trabajar alternativas a la cárcel».

Desde Cort advierten que «el desalojo no es inminente. Es un proceso en el que se está trabajando para encontrar las soluciones apropiadas para las personas que están allí. Se trabaja con diversas entidades y ONG sociales, los servicios sociales del Ayuntamiento y otras instituciones». Sin embargo, vecinos de la zona y residentes de la cárcel se temen que el desahucio de parte de la cárcel llegue en cualquier momento. Y tener, por lo menos, un techo en el que resguardarse, por muy precario que sea.