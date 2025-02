Los puentes del Paseo Marítimo se derribarán la semana que viene. La Autoritat Portuaria de Balears (APB) ha anunciado la retirada de la pasarela del antiguo Hotel Mediterráneo, así como el derribo del puente de Paraires en el último fin de semana del mes de febrero. Esto derribos forman parte del proyecto de rehabilitación del Paseo Marítimo. La APB ha informado que «se han programado conjuntamente con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación del paseo».

De esta manera, el sábado 22 de febrero se retirará de la pasarela metálica del edificio Mediterráneo. Entre las ocho y las once de la mañana se llevará a cabo su eliminación mediante el corte y desmontaje de la estructura en dos bloques. La APB ha informado que para evitar daños al edificio, en el caso del tercer bloque, que está en contacto con la fachada, se retirará más adelante. «Esta última pieza requiere el uso de herramientas de corte especializadas con hilo de diamante para que los trabajos no afecten la fachada del edificio, declarada bien catalogado por el Ajuntament de Palma», señaló la APB en una nota.

Ese mismo fin de semana se procederá al derribo del puente de Paraires, junto al Club de Mar. Cuenta con más de 50 años de antigüedad y después de servir como acceso a la zona portuaria de los muelles de Poniente y Paraires. «Su demolición permitirá ensanchar la acera del costado tierra, ganar zona verde y liberar la acera del costado mar de los pilares de apoyo de la estructura, en beneficio de la continuidad de la zona para peatones y del carril bici», dice la APB.

El proceso de demolición constará de dos fases. La primera fase afecta al tramo del puente que se encuentra sobre la calzada del Paseo Marítimo e implica el derribo progresivo de sus vigas mediante martillos instalados en máquinas excavadoras. El tráfico quedará restringido en esta zona durante tres días. En concreto, el 18 de febrero se procederá a la preparación previa a la demolición. Se cortará la circulación por la parte superior del puente y se empezará la retirada de la barandilla y otros elementos de protección y señalización. La entrada y salida a las estaciones marítimas se podrá llevar a cabo a través de los nuevos accesos situados al nivel del paseo Marítimo.

Durante la madrugada del sábado 22 de febrero se procederá al cierre total al tráfico rodado del Marítim desde el Centre Oceanográfic de Balears hasta la dársena de Can Barbarà, activándose desvíos alternativos. La APB recomienda evitar el Passeig Marítim y utilizar las rutas alternativas. La demolición se llevará a cabo desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche del sábado y desde las ocho de la mañana hasta las dos y media del mediodía del domingo 23 de febrero. A partir de esta hora y hasta las once de la noche del domingo se realizarán las tareas de limpieza y retirada de maquinaria. El lunes 24 se finalizarán las tareas de limpieza y se restablecerá la circulación en el Marítim con su configuración definitiva.

Ruido

Además de las molestias ocasionadas por los cortes y cambios en los itinerarios del tráfico rodado, la APB advierte que las obras de derribo del puente de Pelaires ocasionarán un aumento considerable del revuelo a la zona a causa de la operativa y utilización de maquinaria pesada. La APB dispone de «una autorización municipal excepcional que permitirá superar los niveles máximos de revuelo establecidos a la Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones, durante las jornadas del sábado 22 y domingo 23 de febrero». El procedimiento utilizado por la UTE formada por las empresas Melchor Mascaró, Aglomsa, Vopsa y Urbient y consensuado por la APB y el Ajuntamient de Palma, permitirá reducir significativamente el periodo de demolición y minimizar el impacto en la circulación del paseo, en línea con las recomendaciones de Mobilitat.

«Con el fin de ampliar el alcance de esta comunicación y garantizar que los vecindarios estén informados con antelación sobre la planificación de los trabajos, esta mañana se ha procedido a distribuir la información directamente a los buzones de los hogares de la zona afectada», señala la APB.