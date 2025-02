Javier González, portavoz de los caravanistas de Son Güells, se mostró escéptico ante el censo de caravanas que está llevando a cabo el Consistorio palmesano: «Es una pérdida de tiempo y está mareando la perdiz. Aquí de lo que se tiene que ocupar el alcalde Jaime Martínez es del precio de la vivienda». El Ajuntament de Palma está elaborando un censo de caravanas residenciales y turísticas para conocer en qué situación se encuentran estos vehículos que se dispersan en varios asentamientos del municipio. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, aseguró que «vamos asentamiento por asentamiento para tener números reales y diferenciar aquellos que viven en estos vehículos por problemas económicos de las que están vacías y tienen finalidades turísticas. Después podremos tomar medidas».

El representante de los caravanistas insistió en que la causa del crecimiento de los asentamientos «es la emergencia habitacional de la Isla. Un drama que se repite en todo el país pero es aún más grave en Balears». Por este motivo, advirtió que no entender «el ataque de Martínez a las autocaravanas. Es una forma de no enfrentarse al verdadero problema sin mostrar ninguna empatía por la gente». González preguntó a Martínez «¿por qué no se planta ante los fondos buitre o a los grandes tenedores en lugar de luchar contra cuatro tontos que vivimos en una caravana? ¿Por qué se ha favorecido a Airbnb y las oleadas de inversores inmobiliarios extranjeros?»

El enfrentamiento entre el Consistorio y los caravanistas que residen en sus vehículos se ha recrudecido por la nueva normativa cívica, que fue aprobada de manera inicial en el último pleno y se encuentra en exposición pública hasta el 24 de marzo. En la misma, se plantean sanciones de hasta 1.500 euros por pernoctar en las caravanas. Los residentes de las caravanas han mostrado cierto pesimismo y creen que «al final, nos van a terminar echando, pese a que hay una normativa nacional como la de la Dirección General de Tráfico (DGT) que permite pernoctar en los vehículos».

Tras la protesta del pasado sábado de caravanas, González agradeció el apoyo de la Asociación de Caravaning Oasis (ACO) y la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA).