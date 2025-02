Hoy a las 10:30 horas, el historiador Pere Galiana desgranará en una conferencia los secretos de Cala Gamba, el recoveco paradisíaco de Palma que no despertó hasta mediados del siglo pasado. Un recóndito lugar del municipio que cuenta con muchas historias, algunas de las cuales narrará en el Club Náutico de Cala Gamba.

Con el libro Cala Gamba, un petit oasi en la badia de Palma, Galiana cierra así la colección completa de estudios sobre la costa del Coll d’en Rebassa: «Primero hice un libro de Es Carnatge y luego de Las Rocas y Ciutat Jardí».

Cala Gamba, conocida como Cala de Gambes desde el siglo XVI, debe su nombre a que era un importante criadero de este crustáceo. «Tiene la particularidad de que se encuentra entre la batería de Torrent d’en Pau y el Reflector de Llevant, lo que la mantenía aislada. Fue una cala virgen hasta los años 50».

Aunque la primera casa se remonta a 1910, cuando se construyó Can Fuster o más conocida como Radio Mallorca, ya que su propietario era Mariano Fuster, fundador de la emisora. La siguiente casa fue la de la familia Mercadal, que «tenía tres fábricas de lejía que repartían con carros tirados por caballo. Y para curarles las heridas, los llevaban a bañarse a Cala Gamba», allí nació Can Lleixiver (lejía en mallorquín).

Galiana hace un repaso por todas las familias y casas de Cala Gamba, así las barcas, los lugares históricos de la zona, como las canteras, la Torre d’en Pau, s’Amarador o el Club Náutico de Cala Gamba. Y también habla de ese lugar que pudo ser y no fue: «Desde 1953 a 1983 hubo una espada de Damocles sobre Cala Gamba. El Passeig Marítim desde los Muelles Comerciales hasta el Dique del Oeste iba a prolongarse hasta s’Arenal, pasando por Can Pastilla, el Molinar y Cala Gamba. Por suerte, no fue así», admite el autor.