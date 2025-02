La EMT de Palma licitará un nuevo contrato para la aplicación del servicio de autobuses. El sistema digital que permite informar en tiempo real del paso de autobuses por las paradas lleva días sin funcionar, algo que está generando mucha frustración entre los usuarios. «En el siglo XXI, no se puede tener un transporte urbano sin una aplicación que sea adecuada al servicio que se le tiene que dar al ciudadano, y más en un momento en el que se ha pasado de 40 a 60 millones de viajeros anuales», reconoció ayer el alcalde, Jaime Martínez.

«Sigue sin funcionar la página web, no hay forma de saber los horarios en las paradas», protestaba un usuario en redes sociales. «La app dejó de funcionar, la web va cuando quiere, por no dir otra cosa, y la información en las paradas también. Esto no es de hoy, ya hace meses», censuraba otro. «¿No dijisteis que en enero de 2025 habría nueva aplicación y nueva web?», otro más. A varios de estos ciudadanos que se quejaban en redes, el perfil oficial de la EMT les informó de que la nueva 'app' está en periodo de pruebas a nivel interno, «realizando los ajustes necesarios y solventando las incidencias detectadas».

Desde Mobilitat aseguraron que los retrasos en la nueva 'app' son ajenos al departamento, y que la futura aplicación se encuentra ya «en su trámite final». «Lo he explicado otras veces: la aplicación de la EMT viene de tiempo atrás; se licitará en breve para que lo coja una nueva empresa externa. La aplicación cae a veces y no nos da el servicio que tiene que dar», admitió ayer Jaime Martínez.

«Se está ultimando el diseño de la definitiva aplicación, de acuerdo con la normativa de accesibilidad. El objetivo es el de conseguir una mejora en usabilidad, con una navegación más intuitiva, fácil y que sea asequible para todas las personas de cualquier edad», añadió el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero. Desde el área indicaron que el proyecto incluye un nuevo sistema de avisos, mejor información sobre paradas, un planificador de rutas y alternativas de movilidad, así como preguntas frecuentes e información adicional.