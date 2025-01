Nuevas tecnologías, idiomas, náutica, comercio, hostelería y competencias transversales; son algunas de las ramas que PalmaActiva ofrece en sus cursos gratuitos de este 2025. En total, más de un centenar de cursos que supondrán más de 9.000 horas de formación. Estas acciones formativas pueden durar de dos a 120 horas y se dirigen a diferentes perfiles: personas en búsqueda de empleo, trabajadores en activo y personas emprendedoras.

Por primera vez, algunos de los cursos de idiomas permitirán a los interesados presentarse a los exámenes oficiales para los niveles B2.2 de inglés y A2.2 de alemán. Además, este año PalmaActiva ofrecerá grados B y C de formación profesional: un grado C de nivel 2 de actividades de gestión del pequeño comercio (530 horas), un grado C de nivel 1 de operaciones básicas de bar y restaurante (290 horas) y un grado C de nivel 1 de limpieza de superficies y mobiliario (280 horas).

Asimismo, en la convocatoria de programas mixtos de Formación y Empleo en colaboración con el SOIB se presentarán proyectos con formación en grados C de las ramas administrativa y tecnológica, y la contratación del alumnado mediante contratos de formación y aprendizaje.

La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha explicado que esta oferta pretende cubrir las necesidades formativas de las personas que residen en Palma para que puedan mejorar su posición frente al mercado laboral. El año pasado, 1.570 alumnos participaron en 122 acciones formativas de PalmaActiva, lo que supone haber impartido 9.650 horas lectivas. Los resultados de las encuestas «indican que la satisfacción del alumnado con los cursos es de 9,34 sobre 10 y que la mayoría de los cursos han logrado más de 80% de éxito en el porcentaje de alumnos aptos», ha incidido Ferrer.

Los retos futuros de la agencia son «potenciar aún más la digitalización y la adaptación a las nuevas tecnologías y continuar fomentando la formación en sectores clave como el náutico y el turístico por su importancia estratégica en Palma».