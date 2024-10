Una riña entre un conductor de línea de la EMT y el transportista de un camión, que se ha parado en doble fila para descargar, ha provocado un pequeño colapso urbano en el barrio de Foners, en Palma, en la calle de un sólo sentido General Ricardo Ortega. «Cada día es lo mismo, ya está bien, pueden parecer tonterías pero estos encontronazos te ponen nervioso, él no se quería mover y me ha escupido, llevo personas a trabajar, a sus casas, estoy cansado de estas cosas», explica el conductor.

El rifirrafe se ha producido sobre las 12:00 horas de la mañana de este jueves cuando, al paso por la vía, el busero se ha encontrado con un camión aparcado en doble fila y descargando material en un local cercano. «Ellos tienen su carga y descarga, pero se paran ahí, en doble fila, le he pitado, nada, le he vuelto a pitar, nada; 'tu compañero ha pasado' me decía; hemos estado diez minutos ahí parados», cuenta.

El conductor afectado ha compartido esto en sus redes sociales

Cuando el profesional del bus ha comenzado a perder la paciencia, le ha hecho gestos al transportista señalándole el reloj, «que voy tarde, le decía, le he hecho una foto a la matrícula y le he dicho que le iba a denunciar para que lo multaran y entonces se ha acercado y ha escupido en mi ventana, en el cristal del bus, es un gesto muy feo», describe el afectado.

Además del gesto, el hombre ha lanzado diversos improperios al conductor; luego ha vuelto a su vehículo y lo ha movido para continuar la marcha, «pero a uno por hora iba, lo hacia a propósito para que perdiera la paciencia, he decidido ser prudente y paciente, me he mantenido alejado de él y así hasta que ha girado en otra dirección».

No es la primera vez que los conductores de estos vehículos se quejan al respecto. Hay numerosas denuncias diarias que no llegan a sanción porque no acaban produciendo lesiones pero sí afectan a la conducción segura y al estado de ánimo de estos profesionales. «Es que en algunos sitios tienes cinco minutos para bajar del bus y estirar las piernas y si te pasa algo así, los pierdes. Haré un parte de agresiones interno, al menos que desde la empresa se pueda dar un aviso o que desde el Ajuntament tomen medidas. Llevo muchos años conduciendo y soy muy respetuoso, pero es verdad que estas situaciones sacan lo peor de ti», zanja el conductor.