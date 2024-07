Los organizadores de la batalla de agua Camamunt y Canavall temen que la tradicional celebración ciudadana «en peligro por 'ghosting 'institucional». Y advierten que «no nos ponen impedimentos pero nos están ignorando». Aunque la fiesta, que en algunas ocasiones ha reunido a miles de personas, se celebra en septiembre, la maquinaria para tenerlo todo listo ya está en marcha.

Desde la cuenta de Instagram de Orgull Llonguet, advierten que «como sabéis, para hacer Canamunt y Canavall siempre contamos con la colaboración del Ajuntament de Palma, ya que nos ha de dar los permisos, aprobar el proyecto muchas cosas más que no se ve. Pues bien, este año han cambiado la forma de hacer las cosas y no sabemos si es porque están muy atareados o qué, pero hace más de un mes que hemos enviado solicitud para organizar Canamunt y Canavall y todavía no nos han dicho nada. Puede que piensen que no es una fiesta importante para Palma». Un post que ha tenido mucha repercusión en las redes-

«Hemos pedido reuniones con las áreas de Cultura y Participació pero nos evitan. Y la fiesta no se prepara con un mes de antelación. Estamos mirando las agendas y a día de hoy ya deberíamos tener una confirmación de los permisos del Ajuntament», señalan los organizadores.

Hasta ahora, el Ajuntament proporcionaba agua, baños portátiles, así como la asistencia sanitaria, bomberos y policía local. El año pasado, aldeclararse el estado de prealerta por sequía, los organizadores compraron el agua. Sin embargo, advierten que «esta fiesta se autofinancia con la venta de camisetas y la barra y no podemos permitir pagar todos los gastos. Necesitamos que sea declarada de interés municipal o no podremos llevarla a cabo». De ahí su grito de alerta ante la posibilidad de tener que anular la cita festiva.