Vecinos de la Plaza de Toros de Palma han expresado este domingo, 7 de julio, su malestar por el ruido que provocó la fiesta de San Fermín, que se celebró este pasado sábado en el Coliseo. «Fueron 13 horas ininterrumpidas de ruido, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas», denuncian los residentes en la citada barriada de la capital balear.

En este punto, acusan al Ajuntament de Palma de no respetar el derecho al descanso de los vecinos, al tiempo que permitiesen la celebración de este evento en un espacio protegido ya que es obra del arquitecto Gaspar Bennazar. Los residentes en la zona recriminan que esta fiesta no es propia de las Islas, por lo que no entienden que estén justificadas las molestias que ocasionan. Preguntados por si tienen previsto denunciar, los afectados responden que no, ya que consideran que «no servirá para nada».

Este pasado sábado, miles de personas se reunieron en la Plaza de Toros de Palma, que acogió por primera vez la tradicional celebración del Chupinazo. Esta fiesta navarra lleva celebrándose en Ciutat desde finales de los años 90. En concreto, nació en el Bar España, cerca de la Plaça Major, regentado por el irundarra Joseba Salamanca, que comenzó a celebrar la fiesta a petición de unos clientes pamploneses, que no podían viajar a su ciudad, pero querían festejar a su patrón. En 2015, cuando ya eran demasiados los reunidos en el centro, fue trasladada a Sa Possessió, que cerró el pasado verano. Este año se ha festejado en el Coliseo.

Por el escenario habilitado en la Plaza de Toros de Palma pasaron varios DJ de la Isla, como Conejomanso, Jaglermaister, Axl Sobron, Technocalor o Bob Marius, además de Putilatex, banda de electro-punk de Albacete. Cabe destacar que no es la primera vez que se celebran fiestas multitudinarias en esta zona de la capital balear, motivo por el que los residentes en la zona han expresado su malestar.

ARCA pide respeto para los vecinos y los edificios protegidos

Associació per la Revitalizació dels Centres Antics (ARCA) considera que «celebrar un acto para recordar el chupinazo pamplonica por San Fermín en la Plaza de Toros de Palma, a priori no debería ser negativo». No obstante, precisan que «la celebración, por supuesto, debería respetar las instalaciones históricas, obra de Gaspar Bennazar y protegido patrimonialmente por el Ajuntament de Palma con un nivel de catalogación A2, que es elevado y necesario».

La entidad conservacionista añade que «como por desgracia siempre todas las fiestas parece que deban ir unidas a decibelios elevados y a consumo de alcohol, comprendemos que la gente que vive cerca y sufre las molestias, manifieste su queja; porque este evento se suma a muchos otros». A su modo de ver, «se debería replantear el tipo de ocio que se necesita para mejorar la convivencia y la salud. Las molestias en Plaza de Toros se suman a las de quienes viven en Plaza Mayor y en las inmediaciones de Sa Feixina, y Paseo Sagrera y en Plaza Columnas, etc. Quienes viven en la ciudad necesitan sentirse protegidos y seguros en sus propias casas. El mensaje de ARCA sería cultura y encuentro sí, pero con poca intensidad y mucho respeto».