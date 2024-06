Los restauradores de La Lonja han desistido de reclamar una indemnización al Ajuntament de Palma por la reducción del tamaño de las terrazas, llevado a cabo por el equipo de gobierno de la legislatura anterior. Se trata del segundo procedimiento judicial de los empresarios contra Cort, ya que el primero se debía a la reducción de los horarios de las terrazas, lo que conllevó que el Consistorio perdiera ante los tribunales y ahora tenga que devolver casi cuatro millones de euros.

Fuentes del sector de la restauración de La Lonja señalaron que «no ha habido un acuerdo entre restauradores y Ajuntament, sino que desistimos de seguir con el contencioso por la expansión de las terrazas. El Consistorio ya nos devolvió el horario anterior a la reducción que nos impuso el gobierno anterior». Los empresarios explicaron que «de las 10 mesas y sillas que cada restaurante tenía en la plaza de La Lonja y que dejaron a la mitad, solo hemos recuperado una pequeña parte con el nuevo plan zonal. No hemos llegado a un acuerdo porque los restauradores querían volver a lo de antes pero al final se ha llegado a una solución gris. Prefieren quedarse con esto que tener al Ajuntament en contra».

El primer teniente de alcalde de Turisme i Restauración, Javier Bonet, explicó que «el desestimiento del procedimiento judicial nos llegó el viernes a mediodía. Y la cantidad que podían haber reclamado era de cuatro o cinco millones», lo que se sumaría a los cerca de cuatro millones que tendrá que pagar el Consistorio por la reducción de los horarios y cuyo juicio ya ganaron los restauradores.

Bonet hizo referencia a la ampliación de las terrazas en el caso de La Lonja, anunciado recientemente en el BOIB. «Los restauradores no están nada contentos con esta ampliación porque no van a recuperar lo que tenían antes de su reducción con el Pacte de Progrés», explicó Bonet. Sin embargo, «con esta ampliación que no llega al 100 por cien de lo que tenían antes, por lo menos no habrá una repercusión en las arcas municipales. De todas maneras, no ha habido acuerdo entre Restauración y Cort, ha sido un desestimiento por parte de los primeros a seguir el proceso judicial».

Bonet quiso así desmentir el anuncio de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que ha citado este miércoles a los medios para hablar de un «acuerdo extrajudicial entre Cort y restauradores». El primer teniente de alcalde insistió: «Han desistido de reclamarnos cinco millones por la reducción de los terrazas, pero nos queda otra pendiente de cuatro millones por una imprudencia del equipo de gobierno anterior que llevó a cabo una reducción de los horarios a través de un procedimiento erróneo».