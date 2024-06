Un siglo de la Fundació Natzaret

La Fundació Natzaret organizó este jueves una jornada muy especial con motivo de su aniversario, y es que, la entidad cumple un siglo de historia. Desde las 09.00 hasta las 21.00 horas tuvieron lugar, en su sede, ponencias, mesas redondas, la proyección de un documental y la entrega de reconocimientos.

Entre las ponencias matutinas estaba la del historiador y profesor de la Universitat de les Illes Balears, Pere Fullana, quien habló de los primeros 80 años de vida de la institución y su paso de escuela a fundación en el año 2000. Analizó sus etapas, la pedagogía del centro, las circunstancias «que marcaron su devenir y los momentos en los que fue necesario adaptarse, sobre todo en los 70, con una sociedad modernizada y turística», dijo.

«Se enfrentó a dos desafíos: por una parte, cuando se creó, en parte era para acoger a niños y adolescentes que tenían un proceso relacionado con la Justicia y dependían del Tribunal Tutelar de Menores. El segundo desafío fue su ubicación, ya que cuando se construyó el Passeig Marítim estaba en pleno centro de ocio», expuso. «A nivel objetivo hay un cambio de paradigma en los 70 con la Educación General Básica (EGB) que permitió que los chicos salieran más preparados y con más posibilidades», añadió.

Pere Fullana en su intervención. Fotos: T. Ayuga

Además de Fullana, en la sesión matutina, también ofrecieron una charla el psicólogo de Addima José Luis Rubio, quien habló sobre el cuidado profesional en el ámbito del trabajo con menores; el investigador y profesor de la UIB Lluís Ballester, que explicó cómo es para los jóvenes del centro el tránsito a la vida adulta; y los directores de la Fundació, Guillem Cladera y Antònia M. Massip, quienes abordaron los principales retos a los que se enfrentan en 2024 y las actividades que desarrollan actualmente.

Imagen de archivo de la Fundació de 1943. Foto: A.H.N.

Por la tarde se desarrollaron distintas mesas redondas, una de ellas protagonizada por personas extuteladas que han vivido en Natzaret, como Nicolás y Julián. «Entré con 14 años. Fueron unos años bastante difíciles, porque me costó adaptarme pero con la ayuda de los profesionales y los psicólogos de la entidad conseguí poco a poco ir prosperando. Doy las gracias a Natzaret por todo lo que ha hecho, a los trabajadores que se esforzaron en ayudarme y comprenderme, en especial a Guillem [el director], que ha hecho siempre lo que ha podido por mí», dijo Nicolás, que ahora tiene 19 años y estudia Educación Social.

Nicolás, Juliásn y Guillem Cladera.

Julián, por su parte, explicó que «entré con casi 16 años, porque tenía problemas con mi madre y pedí ir a un centro porque la situación era insostenible. Me animaron a estudiar, acabar la ESO y hacer un Grado Medio Dual, me cambió mucho la mentalidad. Tenía problemas de sobrepeso, me ayudaron a perder 80 kilos y con mis problemas emocionales, sobre todo Laura Reus y Guillem». Julián afronta hoy, a sus 20 años, el futuro con paso firme.

La presidenta Prohens y la consellera Cirer durante la entrega de los reconocimientos.

En este contexto, la entidad hizo entrega de un reconocimiento a más de un centenar de empresas y personas colaboradoras. Además, se proyectó el documental ‘Natzaret’, dirigido por Andreu Vicenç Clar, que se centra en el miedo de los adolescentes tutelados al acercarse la mayoría de edad. A la celebración acudieron autoridades como la presidenta del Govern, Marga Prohens; la consellera de Famílias y Afers Socials, Catalina Cirer; o el presidente del Consell insular, Llorenç Galmés.

Prohens agradeció a la entidad «la colaboración con el Govern para garantizar la protección y la creación de oportunidades a los jóvenes que acogéis, dándoles un hogar a los que están en una situación de vulnerabilidad o con discapacidad».