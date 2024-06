La Autoritat Portuària de Balears (APB) insiste en que el puerto de Palma «no tiene plan de futuro» y que ahora van a buscar consenso para encontrar un nuevo modelo, después de que el miércoles por la tarde se tumbara el proyecto de ordenación del puerto de 2020. Se barajan el mismo número de metros cuadrados de «expansión interior», que es de 90.000 metros cuadrados y se baraja una cifra de unos 250 millones de euros para un nuevo puerto que deberá atender las necesidades de Mallorca hasta el año 2050.

Lo que sí está claro, según Javier Sanz, presidente de la APB, es que «aunque no haya nada decidido, el puerto de Palma se decidirá en torno a cuatro ejes». el primer de ellos, «la simultaneidad de las operaciones portuarias en los muelles comerciales, muelles de Poniente-Paraires y dique del Oeste». También se plantea «decrementar el espacio destinado a los cruceros, concentrando su actividad en el muelle de Poniente-Paraires». Por otro lado, «se trasladará de forma paulatina la reparación de embarcaciones al dique del Oeste y muelle de Ribera de San Carlos». Y por último y, según Sanz, la novedad del futuro puerto, conseguir una zona de ocio, incrementando el espacio de integración entre el puerto y la ciudad frente a la Catedral, destinando el espacio a cultura, formación y deporte. «Para mí es lo más importante que tenemos en este planteamiento de reordenación del puerto», dijo Sanz.

Toni Ginard, director de la APB, señaló que «lo que hemos hecho es retrasar las líneas maestras del siguiente plan». Tanto el director como el presidente de la APB advirtieron que se decidió por unanimidad desistir del plan aprobado en 2020. «No hubo oposición. Hubo precaución para un mayor análisis, hubo unanimidad dentro del proceso y del consejo de administración. Hubo incluso un abogado del estado y todos votaron a favor, por unanimidad, siempre con unos planteamientos. Y no, no dijimos que esto ya se acaba. No es así», aclaró Sanz.

Los motivos para desistir del proyecto de 202, según la APB, pasaron por el impulso de la industria de la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones del dique del Oeste, descongestionar el tráfico de mercancías y pasajeros y también aumentar los espacios del puerto y la ciudad.

«El otro plan era totalmente operativo-portuario, solo se centraba en los ferrys y las mercancías. Y lo demás se cerraba el puerto. Y ahora seguimos con los ferrys, las mercancías y damos una parte de ocio a la ciudad. Hay un cambio importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estamos trabajando en este tema. El plan anterior se descarta porque no contemplaba estos aspectos», advirtió Sanz. De esta manera quiso zanjar las tensiones y las diferencias entre el Gobierno central y el Govern balear y el Ajuntament de Palma, gobernados por partidos diferentes.