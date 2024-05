En el pleno del pasado jueves se cristalizó el malestar de Vox tras el anuncio del alcalde Jaime Martínez de una batería de propuestas cuya implantación se estudiará para combatir la saturación turística. Los socios del equipo de gobierno mostraron su sorpresa ante el anuncio y votaron en contra de la batería de medidas.

¿Está en peligro el pacto programático? «Romperse no se ha roto nada, pero algo que tiene tanto calado político tiene que ser consultado. Si se presenta antes de que nos enteremos nosotros, obviamente se trata de una declaración del PP», aseguró ayer Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma. Y advirtió que «nos parece una medida precipitada. La relación de confianza se resquebraja. La propuesta de PP no se aprobó porque no consultaron con nosotros y porque había contradicciones y oportunismo por la presión de la ciudadanía».

Coll se mostró crítico con el equipo de gobierno, «no hay ni decreto ley ni ley que nos lleve a pensar que han cambiado las cosas en vivienda» y advierten que su apoyo tiene el objetivo de «evitar la inestabilidad de la minoría del PP, por eso firmamos un acuerdo programático con medidas que no se aplican al ritmo que nos gustaría».

La situación del pacto puede cambiar tras las elecciones europeas: «Nos permitirá estrechar más o menos en función del resultado. Todo depende de las direcciones nacionales de Vox y PP». Eso sí, la posición de Vox –que no está en el equipo de gobierno pero tampoco en la oposición– «es muy incómoda, hemos hecho un gran sacrificio para dar estabilidad a un gobierno en minoría», añadió Coll.

El líder de Vox en Palma reconoció que «si no se cumple el pacto programático, vamos a perder no solo imagen sino la confianza de los palmesanos. Contamos con el 20,47 por ciento de los votos, nadie entiende que no gobernemos».

Por su parte, Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ajuntament, señaló que «no hemos tenido contacto con Vox pero aparentemente hay buena relación. Tenemos un pacto programático del que se ha cumplido un 25 por ciento».

Bonet explicó que en relación a las medidas que el alcalde anunció el pasado miércoles, «son medidas que se presentarán a la Mesa de la Sostenibilidad para que ésta las estudie. Nosotros tenemos problemas diferentes a otras poblaciones de la Part Forana y por eso presentamos propuestas que se deberán estudiar». El primer teniente de alcalde se mostró cauto en la relación con Vox, con quien su partido firmó un acuerdo programático.