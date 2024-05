Cort retirará de la ordenanza cívica la prohibición de actuar en algunas plazas

El PP rectifica y cambiará algunos puntos de la ordenanza cívica que hacen referencia a la actividad de los artistas de calle. En este sentido, tras escuchar a las asociaciones de este colectivo que han comparecido este jueves en el Pleno municipal, el equipo de gobierno ha decidido retirar la prohibición de actuar en las plazas de Joan Carles I, Weyler y la Porta Pintada, así como ha asegurado que el regidor de Cultura, Javier Bonet, mantendrá reuniones con todas las entidades con las que aún no lo ha hecho para debatir sus peticiones.

Por otro lado, el Partido Popular ha modificado su sentido del voto en relación a la propuesta presentada por el PSOE sobre las actividades artísticas en la vía pública. De esta manera, se ha votado a favor de que el Ajuntament de Palma aplique la normativa que establece los requisitos para la realización de manifestaciones artísticas en la calle, incluyendo horarios permitidos, zonas designadas y medidas de seguridad consensuadas y aprobadas en la anterior legislatura.

También se ha aprobado la tramitación de la obtención de permisos temporales para músicos y otros artistas interesados en llevar a cabo presentaciones en espacios públicos, garantizando un proceso ágil y transparente evitando así la vulneración de derechos y la inseguridad jurídica que provoca la no tramitación ni resolución de las peticiones realizadas y registradas. De este modo, el Consistorio se compromete, además, a mantener en vigor la normativa reguladora de estas actividades, fruto del consenso social.

Cabe destacar que en el Pleno han estado presentes la Asociación de Músicos de las Calles de Mallorca (AMCM); Aarca Palma; la Associació de Profesionals de la Música de Mallorca (APMM) y Expresiones Poéticas. Todas las entidades han cargado contra los puntos que hacen alusión al colectivo en la ordenanza. Entre las exigencias destacan la modificación de los puntos A, I, K y N del artículo 43 de la misma y el punto 2 del artículo 45. Todos ellos hacen alusión al ruido que generan los instrumentos, los horarios y espacios en los que se puede actuar y las plazas donde no se puede realizar la actividad.

«Pedimos la exclusión de todos los artículos de la nueva ordenanza sobre mimos, payasos y músicos», ha dicho el representante de Expresiones Poéticas, David Peralta. «No debería estar aquí, debería estar preparando mi personaje para el verano. Nuestra actividad ya está regulada», ha añadido. «Nos preocupa el borrador que ha presentado el actual equipo de gobierno, sumado al retraso en la entrega de licencias», ha asegurado la portavoz de la APMM, Isis Montero, quien también ha criticado la posibilidad de que se le retire a un músico el instrumento al infringir la normativa: «Proponemos retirar la licencia al tercer aviso, en su lugar».

PSOE no ha sido el único que ha presentado una moción en contra de la normativa. Més per Palma ha propuesto directamente, tumbar la ordenanza en su totalidad, lo cual no ha contado con los apoyos necesarios y por tanto no ha prosperado.