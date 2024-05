Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma, ha reconocido sentirse «sorprendido» tras el anuncio del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de poner en marcha una batería de medidas contra la saturación turística del municipio. «No he tenido tiempo de estudiarlas pero sí que me han sorprendido. No he tenido tiempo de leerlas pero ya las estudiaremos y las debatiremos en el pleno».

Coll no ha querido pronunciarse por su sentido del voto, «mañana nos pronunciaremos», y señaló que en relación a las protestas sociales por el incremento del precio de la vivienda y el malestar por el aumento del turismo «es posible que se hayan tomado estas decisiones por las movilizaciones, ya sea con razón o sin ella. Habrá que analizarlo. Otra cosa es que tengan respuesta política. Durante los últimos ocho años más el año de la nueva legislatura no se ha resuelto el problema de la vivienda. Pero es sorprendente de que los que fueran responsables de turismo y vivienda en las dos últimas legislaturas quieran hacer ahora movilizaciones». El líder de Vox en Palma insistió en que «hay un problema con el acceso a la vivienda y hay que resolverlo sí a sí. Y en los últimos nueve años no veo que se hayan tomado las soluciones correctas». El alcalde de Palma anunció este miércoles el alza de las tasas de basura y agua a cruceristas y estancias turísticas vacacionales, una medida que va en contra del posicionamiento de Vox, que reclama la bajada de la fiscalidad y así se recoge en el pacto programático que firmaron ambos partidos al inicio de la legislatura en Cort. «Hemos pedido bajar la fiscalidad. Sí o sí se tiene que cumplir lo acordado en el pacto programático. Estas medidas suponen regular el marcado pero en realidad, si hay más calidad en el destino turístico, se pueden subir los precios. El turismo mas perturbador se regula». Y añadió que «es sorprendente que la izquierda ataque el turismo de masas, cuando significa que se ha socializado y al que accede el 80 por ciento de la clase trabajadora». Vox Palma ha enviado un comunicado en el que señaló que «somos muy conscientes de la sensación que existe respecto a la masificación turística en nuestra ciudad y creemos que hay que tomar medidas al respecto. No obstante, en lo que respecta al Pleno, nos parece profundamente hipócrita la postura de la izquierda y de los separatistas ya que desde el 2015 se produjo un crecimiento de casi 90.000 plazas turísticas de las cuales un 70 por ciento lo fueron de viviendas turísticas». El grupo municipal de ultraderecha señaló que «se pone la excusa de que eso fue gracias a la Ley Delgado pero hubiese bastado con que la derogasen nada más llegar al poder en 2015 (como hicieron con otras leyes). Lo que es evidente es que más plazas turísticas supone más dinero en las arcas públicas por la vía de los impuestos y eso es algo a lo que la izquierda no ha querido nunca renunciar. Tampoco durante las últimas décadas se ha apostado por diversificar el modelo productivo y esa excesiva dependencia del sector turístico es lo que nos ha llevado hasta aquí». Desde Vox Palma se advirtió que «tenemos que tener en cuenta que la población de las Islas ha crecido un 30 por ciento en las últimas décadas, y sin embargo los servicios públicos con los que contamos, por ejemplo, las autovías, no han sido prácticamente renovados desde 2007. Y eso contribuye a la sensación de saturación». En el último párrafo, el comunicado de Vox lanza una advertencia: «Bienvenidas sean las medidas que se tomen para paliar esta situación, pero esperamos que se tomen desde la razón y no desde el oportunismo político».