Tormenta en Cort: funcionarios están denunciando presiones políticas en las concejalías de Mobilitat y Urbanisme para firmar documentos a los que son contrarios por mostrarse «fuera de la ley». Así lo han confirmado fuentes sindicales en el Ajuntament de Palma han denunciado las presiones del regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, hacia altos cargos funcionariales para «firmar cosas que son ilegales en la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)». «Ha habido presiones políticas del regidor para que los altos cargos firmaran y son funcionarios, no están de acuerdo. Por eso los dos han renunciado». Estos dos cargos han sido el jefe de departamento y el jefe de servicio del área de Mobilitat, que está ultimando la ordenanza de ZBE y que tena que haberse presentado hoy.

Desde el sindicato también denunciaron «los malos modos del regidor y no es la primera vez. Hay funcionarios que se quejan de su actitud dictatorial. Dice que 'yo digo que esto es así', pero los altos cargos cargos no han querido firmar y él quería obligarles».

Por otro lado, el alcalde Jaime Martínez parece que se ha mantenido al margen de este conflicto en el área. «Tenían pensado hablar con el alcalde pero no hubo encuentro. En cuanto han sabido que hubo renuncias, se ha anulado la rueda de prensa», señalaron fuentes del sindicato.

Estas presiones políticas también se están repitiendo en el área de Urbanisme aunque aún no ha habido dimisiones. «Las formas de los directores generales y los concejales no son las idóneas. Van en contra del criterio de los funcionarios. En Urbanismo ahora hay movimiento pero no hay dimisiones». Desde el sindicato advirtieron que «en el Ajuntament falta gente por todos los sitios y hay rifirrafes. Son por cosas que no quieren firmar o cuando dicen 'esto no lo veo legal'».