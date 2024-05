El Ajuntament de Palma «matizará» el borrador de la nueva ordenanza cívica y reescribirá en concreto el punto 73.2, que prohibía dormir en autocaravanas. Finalmente, en el documento definitivo «se permitirá comer y dormir siempre que la actividad no trascienda al exterior», confirmaron ayer fuentes municipales. Es decir, no se permitirá sacar mesas, sillas o un tenderete más allá del vehículo. Pernoctar y comer, que ahora se permiten, no tendrán ninguna oposición por parte del Consistorio siempre que «no molesten fuera».

El pasado jueves el director general de Seguretat Ciutadana, Jaume Pla, mantuvo una reunión con el presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas (PACA) y la junta directiva de la Asociación Caravaning Oasis (ACO), la más numerosa de Mallorca, y advirtió del cambio en la normativa respecto a las caravanas. En el borrador inicial de la normativa cívica, el punto 73.2 decía textualmente que «se entiende que el vehículo está acampado y, por tanto, infringe este artículo cuando los ocupantes permanezcan en el interior o lleven a cabo actividades que denoten un uso diferente al de estacionamiento, como dormir, comer, beber, guardar objetos, etc...». Jesús Gallardo, presidente de PACA, señaló que con esta modificación «se dejará pernoctar y estar dentro de las autocaravanas siempre que se cumplan las normas de estacionamiento». Gallardo mostró su satisfacción por los cambios que se introducirán en la normativa, que habían provocado una gran polémica y el enfado de los caravanistas, tanto de los recreativos como los que utilizan la caravana como residencia por el alto precio de la vivienda. De hecho, la huelga que se había convocado para el próximo día 25 por la normativa cívica ha sido finalmente desconvocada. Ayer se celebró la última ronda de consultas de la nueva ordenanza con la asistencia del sector del comercio, turismo, restauradores, ocio, presidentes de empresas de seguridad privada y la Defensora de la Ciudadanía, Anna Molilanen. El objetivo de estas reuniones es que el tejido asociativo y empresarial del municipio esté informado y puedan presentar sus sugerencias antes del 31 de mayo a través del registro electrónico de Cort o, de forma presencial, en el Registro General.