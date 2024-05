El Ajuntament de Palma advierte que en la nueva convocatoria de plazas de conductores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), «no se ha eliminado el catalán. Ahora es un mérito, no un requisito». También ha justificado la reducción de la cuota femenina, que pasa del 40 al 25 por ciento ya que «en la última convocatoria no se pudieron cubrir todas las plazas porque no hubo candidatas suficientes». El Consistorio responde así a las críticas del PSOE, que advertían de los cambios en los requisitos y que en el caso del catalán correspondía al título A2.

El teniente de alcalde de Mobilitat, Toni Deudero, ha avanzado que el consejo de administración de la EMT celebrado este jueves ha aprobado constituir una bolsa de trabajo de 150 plazas de personal conductor con el procedimiento de concurso de méritos, siendo este número el mínimo imprescindible para poder cubrir el mayor número posible de plazas de la convocatoria. Noticias relacionadas EMT de Palma: el PSOE denuncia que se elimina el catalán y se reduce la paridad Deudero ha justificado esta decisión al señalar que «el objetivo es realizar un concurso de méritos ágil, rápido y con los mínimos criterios imprescindibles para que el máximo de conductores puedan trabajar sobre la segunda quincena del mes de junio, ya que el fin de la EMT es garantizar la prestación de un servicio público suficiente para el usuario». El edil ha puntualizado que «todos los conductores que finalmente entren podrán recibir formación para obtener el título de catalán. Los que ya lo tengan estarán por delante en el proceso de selección. El objetivo es que no queden plazas vacantes por falta de candidatos». El teniente de alcalde ha añadido en relación con la paridad del concurso que «en la última convocatoria, en la que se había elevado esta paridad hasta un 40 por ciento, no se pudieron cubrir todas las plazas porque no hubo candidatas suficientes. Este concurso se ha lanzado con el visto bueno y negociado con los sindicatos ya que lo que prioriza ahora es cubrir cuanto antes la falta de conductores». El PSOE ha advertido que solo hay un 14 por ciento de mujeres de la EMT.