Más de 200 personas han reunido sus firmas para reclamar que el césped vuelva al campo de fútbol del parque de sa Riera. Estas movilizaciones llegan después de que el Ajuntament de Palma anunciara que sustituirá el césped por cemento después de que fuese vandalizada en 2021. «Los colegios hacen uso de las pistas. Por unos pocos pagamos todos», dijo Josefa Vaca, presidenta de la Associació de Veïns Nova Son Cotoner.

«Los colegios de la zona hacen uso del campo de fútbol por la mañana. Por eso pedimos que se reponga el césped. No queremos cemento», señaló Vaca, que advirtió que «por la noche el parque se cierra y se supone que no debería entrar nadie para que no se vandalice. Sin embargo, en la parte de la pista de skate hay un agujero y por allí se puede entrar en el campo de fútbol». La presidente de la entidad denuncia que «hay gente por las noches haciendo botellón, se ponen entre los árboles y desde la calle Joan Dameto escuchan la música y por la mañana vemos los restos que han dejado».

Vaca lamenta que «por las malas prácticas de unos pocos lo pagamos todos». Y advierte que «en Son Oliva había gente que cobraba por el uso del campo de fútbol, que es público, igual que en el parque de sa Riera. Pero por algo está la policía. Igual que han puesto vigilantes en Son Espases, que los pongan aquí». Vaca señala además que «hay gente que se apodera de las pistas y no deja jugar a los niños y a las familias».

Tras la denuncia del grupo municipal socialista, que alertaba de que el Ajuntament de Palma estaba «retirando el césped artificial del campo de fútbol 7 del Parc de Sa Riera, en vez de renovarlo y mejorarlo», el actual regidor de Esports, Javi Bonet, señaló que el Consistorio ha activado «un contrato menor para quitar lo que queda del césped, poner cemento y señalizaciones de las pistas en el suelo, tal y como ocurre en el resto de pistas de fútbol sala o baloncesto de la ciudad». Bonet ya recordó en su momento que «a finales de 2020 entraron unas motos dentro de esta pista y además, hicieron fuego. Y no se hizo nada».