El acceso a la vivienda en las ciudades turísticas de toda España se debatirá en Palma el próximo viernes 12 de abril, en Can Oleo. Un problema que se expande más allá de las Islas y el arco mediterráneo y que afecta también al norte de España. Por este motivo acudirán expertos de Palma pero también de Madrid, Santiago de Compostela o Barcelona para exponer sus casos, en una jornada organizada por la Càtedra d'Estudis Urbans de la UIB, dirigida por Jesús M. González, catedrático de Geografía. Se trata de una jornada gratuita que requerirá de inscripción previa.

La primera sesión acoge una serie de conferencias que arrancarán a las 10 de la mañana con el doctor Héctor Simón Moreno, profesor de Derecho Civil en la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director de la Càtedra UNESCO de Vivienda. El título de su ponencia es 'Las políticas de vivienda en España: de la propiedad a la precarización'.

Le seguirá la ponencia 'Políticas públicas de vivienda. Entre la realidad y el deseo', de la mano de la doctora María J. Piñeira, profesora de Geografía en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y presidenta de la IGU Urban Geography Comission. Después, se tratará la pobreza sobrevenida en la conferencia 'El acceso (casi) imposible: poblaciones vulnerables y vivienda', de la doctora Isabel González, profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y autora de Reports about urban deprivation/poverty Orbservatories in the EU.

Para terminar la jornada de la mañana, la ponencia 'Ciudadanos sin ciudad. Gentrificación y turismo en ciudades españolas', con la doctora Dolores Sánchez Aguilera, profesora de Geografía en la Universitat de Barcelona (UB) y directora del Máster en Turismo Urbano.

Por la tarde se celebrará una mesa redonda bajo el título Vivienda: ¿misión imposible?, en la que participarán José F. Reynés, director general de Vivienda y Arquitectura del Govern balear, la doctora María J. Piñeira, profesora de Geografía en la Universidad de Santiago de Compostela, Francisca Chacopino, de la Plataforma d'Entitats i Serveis de Son Gotleu, y Bernat Nadal, decano del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).