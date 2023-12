MÉS per Palma desmiente cualquier relación entre la actividad política de Neus Truyol y la empresa de sus padres

MÉS per Palma ha desmentido este sábado cualquier relación entre la actividad política de Neus Truyol y la actividad laboral de la empresa Tres Setze 35, de los padres de la regidora, tras las insinuaciones «intolerables» e «inadmisibles» publicadas en prensa, como consecuencia de una «filtración interesada». En un comunicado, MÉS per Palma ha querido enviar un mensaje «claro y contundente» respecto a las insinuaciones sobre la regidora Neus Truyol y la actividad laboral de la empresa Tres Setze 35. La formación ha visto «intolerables» e «inadmisibles» las insinuaciones hechas y ha lamentado «el intento de desprestigiar personalmente a la líder de la formación que ha provocado esta filtración interesada».

«La actividad laboral y empresarial de los padres de Neus Truyol no tiene ni ha tenido nunca nada que ver con la actividad política de la regidora», han asegurado desde MÉS per Palma, añadiendo que «hace 45 años que son profesionales del sector del cine» y que «desde el 1985 trabajan en los ciclos 'Cinema a la Fresca' para todos los municipios de Mallorca y para todos los colores políticos». Además, han subrayado, «fueron, a través del cine Chaplin, innovadores y emprendedores en su ámbito». «En Palma, han trabajado con alcaldes y alcaldesas como Aguiló, Fageda, Cirer, Calvo y Isern», han detallado. La formación ha querido así dejar claro que «la contratación del 'Cinema a la Fresca' siempre se ha hecho con criterios de contratación pública, a través de los procedimientos establecidos y de valoraciones hechas por criterios técnicos objetivos, siguiendo estrictamente la ley de contratación pública, de forma transparente, y nunca bajo ningún criterio ni político ni personal».

Por tanto, MÉS per Palma ha negado cualquier influencia política en la contratación del Cinema a la Fresca. «La regidora nunca ha intervenido en ningún proceso de contratación ni gestionado ninguna área que tuviera ningún contrato con la empresa. Todo se ha hecho siguiendo criterios técnicos y objetivos», ha incidido. MÉS per Palma ha considerado en este sentido que «en política la crítica tiene que estar basada en el cuestionamiento de los proyectos, de la ideología y de la gestión hecha por las personas directamente implicadas». «Pero», ha lamentado, «trasladar las obsesiones de la derecha y la extrema derecha a familiares o personas que no tienen nada que ver con la actividad política traspasa todas las líneas éticas posibles» y, ha precisado asimismo, «es una actitud inadmisible en democracia». Finalmente, MÉS per Palma ha lamentado que «la intención de relacionar la actividad política de Neus Truyol con la actividad profesional de sus padres, que llevan toda la vida trabajando honesta y honradamente, es intolerable e inadmisible». La formación ha denunciado esta «mentira» y dejado claro que «no consentirá más difamaciones ni insinuaciones sin cimiento con el único fin de desprestigiar a MÉS per Palma o sus representantes».