El grupo de Vox en el Ajuntament de Palma defenderá en el próximo pleno crear una comisión de expertos para frenar la proliferación de «poblados» de caravanas en el municipio, que califica de «verdadera invasión» y generan problemas en los barrios en que se asientan. El partido derechista ha presentado una proposición en la que asegura que las concentraciones de caravanas generan suciedad, «descontrol poblacional», inseguridad y conflictos con los residentes, entre otros inconvenientes.

Vox asegura que la mayoría de personas que viven en caravanas no son sus propietarios sino que las alquilan «por días, semanas, etc., para poder dormir» y augura que el problema «irá el aumento». "Es hora de adoptar soluciones", remarca el grupo liderado por Fulgencio Coll, que no alude en su exposición de motivos a la carestía de la vivienda ni a ninguna otra posible causa del aumento de este fenómeno residencial.

El partido considera que una comisión en la que participen «expertos» universitarios, representantes de las administraciones, profesionales del derecho y asociaciones de caravanistas y vecinos podría proponer «soluciones y que sean consensuadas».