No quiere revelar su identidad, pero es una persona mallorquina de 29 años que bromea con ser «la Vecina Rubia de Mallorca», aunque en su caso tampoco quiere destapar su género. Desde noviembre pega folios Din A4 en farolas, paredes y otros elementos urbanos con frases para alegrar el día a los viandantes de Palma y de otros municipios de la Isla.

Se presenta como Hechosoechas y esta iniciativa artística la empezó como un hobby pero desde hace poco acumula miles de seguidores y reproducciones en las redes sociales. «No espero nada, es totalmente altruista, pero sí que me gustaría animar a la gente y sacarle una sonrisa», destaca en la entrevista telefónica.

Seguro que al caminar se han fijado, en zonas tan concurridas como la plaza de España, en frases en negro, y bien destacadas, como Si has tenido o tienes ansiedad, coge un papelito (es gratis). Al lado, una caja de cartón repleta de papelitos doblados. «Todos los textos son propios. Mi cuenta empezó como algo personal hace más de un año, pero tras un episodio personal me entraron ganas de ayudar a la gente que lo estaba pasando mal como yo. Mi nombre, Hechosoechas, es una reflexión que hago: si la gente es más de hechos, como abrazar o pedir perdón, o de echar de menos, echar la culpa o echar en cara cosas», explica el o la artista detrás de esta iniciativa callejera.

Colaboraciones

Ha sido en los últimos meses que sus imágenes y vídeos se han hecho virales. Tanto, que «cada semana quedo con seguidores que son los que cuelgan los papeles por las calles. Yo solo grabo. No salgo en ningún vídeo, pero cada día recibo mensajes de personas que me quieren ayudar». Así, sus frases han llegado incluso a las calles de Madrid, Logroño o Barcelona. Por otra parte, «estoy en contacto con personas muy conocidas en el mundo del freestyle (rap improvisado), pero no puedo decir nada», se refiere a cómo ha crecido su iniciativa.