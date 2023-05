Los socorristas de las playas de Palma mantendrán la huelga indefinida a partir de mañana, domingo, al no llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria en el Tribunal de Arbitraje. Los profesionales aseguran, asimismo, que no cumplirán los servicios mínimos del 100 x 100 que exige la dirección general de Emergencias y acusan al Ajuntament de Palma de no cumplir su parte del acuerdo adoptado sobre las mejoras salariales y laborales. Los socorristas aseguran que el Consistorio se comprometió a facilitar la puesta en marcha de las mejoras, incluyéndolas en el nuevo pliego de condiciones del servicio que se resolverá en el mes de agosto, y que asumiría el sobrecoste de la subida salarial acordada.

Fuentes del colectivo aseguraron estar «muy decepcionados» ya que Cort había mandado a la reunión un asesor jurídico «para intimidarnos» y que, además, no se había reunido con ellos, «solo con los representantes de la empresa». Anunciaron que han pedido una reunión con el alcalde de Palma, José Hila, al que consideran «máximo responsable» de la situación y recuerdan que la huelga es un derecho fundamental. En el mismo sentido se manifestaron fuentes de la empresa concesionaria, Emergencies Setmil, quien acusó al Cort de haberles prometido un pago extraordinario para hacer frente a la subida de salarios pactada, estimada en unos 30.000 euros mensuales y que «no ha cumplido». Las mismas fuentes señalaron que pidieron una modificación del contrato el pasado mes de abril y que, esta misma semana, han recibido una notificación negándosela. También remarcan que no pueden asumir el pago de los citados 30.000 euros extras por su cuenta ya que el servicio, en ese caso, «sería deficitario». Por su parte, desde el Ajuntament contradijeron la versión de las dos otras partes y aseguraron que, en ningún momento, se comprometieron a asumir el sobrecoste. Únicamente, remarcan, se limitaron a asegurar que las mejoras pactadas se incluirían en el nuevo contrato y que este se está tramitando con la «máxima celeridad» para que pueda estar resuelto en agosto. Las mismas fuentes lamentan que no se haya llegado a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores y señalan que, el de los socorristas, es un servicio esencial. También avisaron de que, en caso de que la huelga no se desconvoque, mandaran a los coordinadores del área municipal de playas, dependientes de la regiduria de Medi Ambient, y si no hay servicio colgaran carteles anunciando la situación, izarán la bandera naranja (socorrista ausente de la torre) y avisarán a la Policía Local.