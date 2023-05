Los socorristas de las playas de Palma han convocado una huelga indefinida a partir del próximo domingo, 21 de mayo, para reclamar las mejoras laborales y salariales que se pactaron el año pasado y que, a día de hoy, no se aplican. Así, según confirma el secretario de la Unión de Socorristas, Julián Delgado, la totalidad de la plantilla, unos 45 trabajadores en temporada baja y 60 en la alta, dejarán las playas del municipio sin vigilancia hasta que la concesionaria, Emergencies Setmil S. L., cumpla con el compromiso que se adquirió en verano del 2022.

Cabe recordar que el colectivo ya convocó dos protestas el pasado año para exigir mejores condiciones. Estos movimientos provocaron que el conflicto acabara en el TAMIB donde las tres partes, empresa, plantilla y Ajuntament, acordaron, entre otras cuestiones, ampliar la plantilla, mejorar los sueldos y las infraestructuras y comenzar la temporada a principios del mes de abril en vez del 1 de mayo, como es habitual. El acuerdo abortó las protestas y la temporada se cerró con normalidad, pero el problema ha llegado este año cuando el colectivo ha visto que ninguno de los acuerdos pactados se estaba aplicando, "ni hemos empezado a campaña en abril, ni tenemos infraestructuras adecuadas, ni han incrementado el personal y los sueldos", asegura Delgado.

Desde Emergencies Setmil se argumenta que con el dinero que recibe del Ajuntament no es posible asumir la subida de sueldos y la ampliación de la plantilla y desde Cort se asegura que las mejoras se incluirán en el nuevo pliego de contratación que, en principio, se publicará en el mes de agosto. Fuentes del Ajuntament afirman, igualmente, que se ha aprobado un pago extraordinario a la empresa para que puede asumir más trabajadores, mejores sueldos y la ampliación de las jornadas. También que está previsto que el año que viene, el 2024, la temporada se adelante a abril tal y como se acordó. Lo cierto es que, según el representante de los socorristas, "se ha incumplido la totalidad de los acuerdos suscritos hace un año y no se ha aplicado ninguna medida para mejorar el servicio". Es por eso que han convocado la huelga que engloba todo su horario, desde las 11.00 a las 19.00 horas. Los profesionales, en este sentido, aseguran que no cumplirán los servicios mínimos ya que, recuerdan, en otras ocasiones se les impusieron unos que equivalían al 100 por cien del servicio al considerarlo esencial.

Delgado ya denunció hace unas semanas que iban a comenzar la temporada "sin las infraestructuras y medios adecuados". Entonces criticó que alguna de las 13 torres que hay en el litoral palmesano, "no estaban en condiciones" y que en un par de ellas "faltaban las escaleras". También cuestionó, entre otras, el estado en el que se habían encontrado las enfermerías y la falta de material adecuado. "Todavía, estando en las fechas actuales, no han empezado a instalar las medidas de accesibilidad. Hay playas que todavía no tienen instaladas las pasarelas para los usuarios que vanen silla de ruedas. Estamos sufriendo una gestión nefasta. No sólo no hemos mejorado sino que estamos peor que otros años", remarcó.

Los socorristas piensan mantener las protestas hasta que consigan las mejoras. La única opción de desconvocar la huelga es, según el sindicalista, una reunión prevista en el TAMIB en los próximos días y en las que exigirán las mejoras "de manera inmediata" bajo la amenaza de dejar las seis playas del municipio, (Platja de Palma, Cala Estancia, Ciutat Jardí, Portixol, Can Pere Antoni y Cala Major) sin servicio de vigilancia.