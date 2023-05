La sección sindical de la Unión de Socorristas denunciará ante Inspección de Trabajo las irregularidades que han encontrado en sus puestos de trabajo una vez que, el pasado lunes, se dio inició oficial a la temporada de verano. Así, según confirma el secretario general del sindicato, Julián Delgado, una vez que se incorporaron a sus respectivos puestos de trabajos, los socorristas detectaron que algunas de las instalaciones no estaban operativas o se encontraban en mal estado. «Nos hemos encontrado con torres de vigilancia sin escaleras o, en el caso del Portixol, sin que estuviera todavía instalada por lo que los compañeros han tenido que hacer el servicio todo el día a pleno sol», destacó.

El representante sindical, que acusa tanto al Ajuntament de Palma como a las empresas concesionarias de las irregularidades, asegura, igualmente, que hay playas del municipio que aún no tienen instalados los baños públicos o el servicio de duchas, lo que corresponde a la empresa que ha obtenido la concesión. También remarca que hay playas que carecen del obligado balizamiento con boyas de las zonas acotadas para bañistas ni de los canales para embarcaciones. «En Ciutat Jardí el año pasado no hubo balizamiento y nos tememos que esta temporada tampoco la pongan», aseguró Delgado. Los sindicatos también cuestionan el estado del material que se han encontrado, con las enfermerías sin montar y con, por ejemplo, prismáticos rotos y el hecho de que a algunos compañeros no les den la comida que las concesiones están obligadas a ofrecer.

Las quejas se extienden también al Ajuntament al que responsabilizan, en parte, de su precariedad laboral. El año pasado, ante la amenaza de movilizaciones Cort forzó un acuerdo que mejora los sueldos e incrementa la plantilla. Sin embargo, este pacto no se aplicará durante este año ya que la licitación del nuevo pliego, que mejora las condiciones, no empezará hasta agosto por lo que siguen vigentes las condiciones anteriores. «Las mejoras prometidas no las vamos a ver este año y hay socorristas que solo pueden librar un día por falta de personal. Además, los cuadrantes lo están haciendo por semanas en vez de por meses como debería ser para organizarnos», señaló.