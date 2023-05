El Ajuntament de Palma ha cambiado el procedimiento de elección de los miembros de las mesas electorales para los comicios del 28 de mayo y está mañana, por primera vez, ha realizado el sorteo telemático para definir su configuración con nueve miembros cada una, incluidos los suplentes. Así, tras aprobar la modificación del sistema mediante un pleno extraordinario, personal de Cort ha puesto en marcha el sorteo informático que sustituye al tradicional que consistía en extraer una bola entre cien y a partir de ella, mediante la aplicación de una formula, adjudicar los puestos en las mesas.

A día de hoy la población con derecho a voto en Palma es de 295.025 personas, de ellos 4.549 son extranjeros y 15.623 son nuevos electores. De todo el censo se han escogido, vía telemática, los 3.897 integrantes de las 433 mesas electorales y en el municipio, según fuentes del Consistorio, hay 79 colegios electorales.

La nueva metodología, según el regidor de Justicia Social, Alberto Jarabo, "garantiza mayor aleatoriedad en la composición de las mesas" ya que cada una de ellas se ha sorteado individualmente, "y no se ha hecho el mismo cálculo para todas como hasta ahora", ha destacado. El cambio, también ha señalado, responde a una petición de la Junta electoral.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes se imprimirán las notificaciones que serán entregadas, a partir de mañana, por la Policía Local. Las personas que han sido escogidas que no puedan estar en mesas el próximo 28-M tienen que notificarlo antes de siete días, de manera presencial, en la Junta electoral situada en Vía Alemania nº5. Los motivos aceptados para no acudir son enfermedad, discapacidad, viajes contratados anteriormente, ser mayor de 65 años o ser familia monoparental con hijos a cargo. Los motivos laborales, a no ser casos excepcionales, no se aceptan ya que se considera, aseguran desde Cort, que la empresa tiene que facilitar su asistencia.