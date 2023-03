Ni rastro de templanza hubo ayer en el Ajuntament de Palma. El pleno se vivió como un avispero, conscientes todos de que era el penúltimo antes del fin de la legislatura. A primera hora de la mañana se celebró un homenaje a Miquel Obrador, el histórico creador de la Associació de Veïnats es Born d’es Molinar. Obrador apareció vestido impecable, de punta en blanco, y reclamó a los regidores «escuchar más a las amas de casa». Con motivo del 25 aniversario de la creación de la entidad, Obrador acaba de publicar un libro donde repasa la historia del Molinar y, de paso, su vida.

Ahora se plantea dejar la presidencia de la asociación tras las elecciones pero, asegura en su libro, «no he podido encontrar a las personas adecuadas después de estar años enseñándolas». Obrador es mucho Obrador y como dice él, «soy tauro». El primer regidor que se levantó para aplaudirle fue Pep Lluis Bauzà, ex de Ciudadanos y actualmente no adscrito, y poco a poco se fueron levantando todos, aunque alguno remoloneó.

Antes de Obrador tomó la palabra Jero Mayans, la presidenta de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, tras tomar el relevo de Obrador. «Nuestra federación es apolítica y aconfesional», señaló. En los corrillos se comenta que Jero Mayans está en el equipo de Fulgencio Coll y forma parte del equipo de Vox Palma. «Pero cada uno tiene su ideología», aclaró. La Federació d’Associacions de Veïns de Palma, que cuenta con medio centenar de entidades en su filas, se abstuvo ayer de ir al pleno.

A partir de ahí, la escalada del pleno alcanzó una belicosidad con cotas dignas del Everest. La foto de la comida del defenestrado José María Rodríguez junto a Jaime Martínez, candidato del PP a la Alcaldía, apareció en varias ocasiones, esgrimida por los regidores de PSOE y Podemos. Francisco Ducrós, Angélica Pastor, Elena Navarro y Alberto Jarabo mostraban las imágenes del polémico encuentro que tantas migrañas está costando al PP.

Los ‘populares’ sacaron la artillería pesada con acusaciones de «orgías y estupefacientes» a miembros del equipo de gobierno. Aquí no hubo fotos, por cierto. ¿Algún tema de interés ciudadano se trató ayer? Se desconoce. Como dijo Eva Pomar, portavoz municipal de Ciudadanos, «es un pleno esquizofrénico».

A la hora en que se debían emitir culebrones como Acacias 38 o Amar en tiempos revueltos, en el canal de Youtube del Ajuntament de Palma había 32 usuarios siguiendo el pleno, cuando lo habitual es que sean cinco o seis. Durante toda la jornada se vivió un cruce entre culebrón turco y pelea de pressing catch y la audiencia se disparó. ¿Se esconden en un rincón y lloran los regidores en la intimidad después de semejantes enfrentamientos? Se desconoce el horóscopo de los concejales más belicosos pero seguro que Marte ha entrado en la sala de plenos. Hay sed de contienda.