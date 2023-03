El Ajuntament de Palma sacará a subasta pública 17 solares, 13 en Son Vida, 3 en la zona de Son Gual y una parcela rústica en s'Aranjassa, para conseguir ingresos que destinarán a aumentar el parque de viviendas sociales municipales, ya sea a través de la compra de inmuebles o de la construcción de nuevas.Así lo comentó la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, tras la Junta de Govern donde se aprobó iniciar el procedimiento por el que Cort ingresará, según sus estimaciones, como mínimo 10,5 millones de euros. En los próximos días está previsto publicar en el BOIB los detalles de la subasta y, una vez realizado este trámite, los interesados tendrán que presentar sus ofertas antes de 20 días.

La regidora destacó que la cifra de ingresos prevista surge de una tasación previa y señaló que la totalidad de los ingresos se destinará a paliar el déficit de vivienda social en el municipio. En este sentido señaló que los solares que salen ahora al mercado están destinados a la construcción de unifamiliares y que tienen diferentes superficies y valoraciones. Truyol comentó, como ejemplo, que hay uno en Son Vida que tiene una superficie de 1.070 metros cuadrados que saldrá con un precio mínimo de 444.000 euros y que otro, localizado en Son Gual, es de 6.120 metros cuadrados está valorado en 1,5 millones de euros. Asimismo recordó que entre el IBAVI y el Ajuntament gestionan actualmente 1.500 viviendas de alquiler a precio asequible en el municipio y que hay proyectados, en diferentes fases de construcción, 300 pisos más.

Por último, reconoció que la venta de estos solares se puede hacer antes de que acabe la legislatura pero que el destino de los ingresos, y si se compra o se construye vivienda, lo decidirá el próximo equipo de Gobierno. La ecosoberanista aseguró que, en caso de que repita gobierno, está abierta «a todas las soluciones habitacionales posible siempre que sean de calidad». Truyol, de esta forma, no descartó recuperar su propuesta de reutilizar contenedores como viviendas, idea que fue rechazada por sus socios de gobierno. «Aun no se que papel tendré en la próxima legislatura pero no descarto ninguna opción para tener más viviendas de una forma más ágil y barata. En este tema no hay que banalizar ninguna propuesta», remarcó.