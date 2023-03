El Ajuntament de Palma, a través de la SMAP, está obligando a los agentes de la ORA a que multen a aquellos vehículos que, habiendo pagado la renovación del servicio aún no han recibido la pegatina correspondiente, según confirmó el secretario del comité de empresa, Mario Quinteros. El plazo para renovar el permiso anual para aparcar en zona azul acaba el 31 de enero del año en vigor pero, en los últimos ejercicios se ha prorrogado dicho plazo hasta final de febrero debido, según han comentado en varias ocasiones, a los problemas de distribución de la empresa que suministra las pegatinas y a la acumulación de peticiones en los últimos días.

Esto es lo que ha ocurrido, también, durante este año, pero según denuncian los sindicatos, una vez acabado el periodo extraordinario a la empresa aún le quedan por entregar «bastantes distintivos solicitados y pagados por internet». El problema es que otros años los agentes solían dar «un periodo de gracia» de una o dos semanas y ponían en los vehículos un papel informando de que el distintivo ya estaba caducado, pero estos días han recibido órdenes directas de su dirección de sancionar a todos los vehículos que no lo han renovado, incluidos los que aleguen que ya han pedido una cita previa para realizar el trámite.

Únicamente, según comenta Quinteros, se exime de la sanción a aquellos residentes que no exhiban la pegatina pero puedan demostrar que han abonado la tasa y aparezcan en los dispositivos de los agentes como «pendientes de recibir distintivos». Esta situación está generando «momentos de tensión» entre los agentes y los ciudadanos que aún no tienen la etiqueta ya que, según el sindicalista, «no entienden cómo se les multa habiendo abonado la renovación, siendo responsabilidad de la empresa de la ORA el hecho de no tener la pegatina».

Quinteros asegura que también han detectado algunos casos en los que el residente ha enseñado el recibo de abono y en sus aplicaciones no aparece dicho pago. «Estamos multando a gente que ha cumplido, que ha renovado como tocaba y los trabajadores somos los perjudicados de su enfado cuando es cosa de nuestros responsables», destaco el secretario del comité. También critica la intención de la empresa de utilizar el GPS que llevan sus dispositivos para vigilarlos «y meternos presión para que multemos más».