Los trabajadores de la ORA denuncian a la empresa por la grabación ilegal de sus conversaciones privadas

El secretario del comité de empresa también denunció que la dirección les ha hecho firmar a todos los agentes de la ORA un documento en el que les avisa que pueden sancionarlos a partir de la información que recoge el GPS que tienen instalado. Para Quinteros está nueva orden no es más que una «presión encubierta» para que los agentes pongan más sanciones. «No lo dicen directamente pero nos están metiendo presión de diferentes formas. Nos controlan hasta cuando vamos al baño», asegura. Cabe recordar que los sindicatos de la SMAP, que incluye los servicios de la ORA, BiciPalma y aparcamientos, han denunciado al Ajuntament por «bloquear» el convenio colectivo y amenazan con un paro si no se equiparan los salarios de las tres empresas.