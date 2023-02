Los trabajadores de la ORA, Bicipalma y los aparcamientos municipales irán a la huelga si el equipo de gobierno de Cort no lleva a cabo la equiparación salarial que reclaman desde hace meses, según confirmó Mario Quinteros, secretario del comité de empresa de la SMAP, de la que dependen los tres servicios.

La Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, según asegura su representante sindical, tiene actualmente en vigor seis convenios colectivos entre las tres empresas lo que provoca, denuncia, que dos trabajadores con las mismas responsabilidades, mismos turnos e idéntico trabajo puedan tener una diferencia de salario de más de 5.000 euros anuales o sistemas diferentes de vacaciones.

La empresa hasta el momento, y después de numerosas reuniones, se ha negado a aplicar la equiparación de salarios solicitada por sus trabajadores así que el comité de empresa ha decidido interponer una denuncia a la Inspección de Trabajo argumentando «el bloqueo de convenio» por parte de la dirección.

Una vez interpuesta la demanda, su intención es hacerlo esta misma semana, los sindicatos iniciarán una serie de movilizaciones que incluyen protestas en el próximo pleno municipal, concentraciones y la citada huelga.

Quintana aseguró que no piensan acudir a ninguna reunión más con la dirección de la SMAP hasta que no haya un compromiso firme de igualar los salarios. También se quejó de la ausencia, durante todas las negociaciones, del presidente de la empresa, el regidor de Mobilitat de Cort, Francesc Dalmau. «Parece que no quieren arreglar el tema. Los responsables de la empresa nos dan largas desde hace meses y su presidente, el regidor, ni siquiera asiste a las reuniones», aseguró.

El representante sindical recordó que la sociedad municipal, que entre los tres servicios tiene 289 trabajadores, presentó en el pasado ejercicio un superávit de algo más de 8 millones de euros, «y a pesar de eso, de generar grandes beneficios, no son capaces de equiparar los salarios de sus trabajadores», denunció.

Asimismo desveló que desde la cúpula de la sociedad se ha asignado ‘pluses’ o bonificaciones por productividad a determinados trabajadores y encargados de área de hasta 1.200 euros mensuales.

Cabe recordar que los trabajadores de la ORA ya amenazaron con hacer una huelga hace dos años, cuando la dirección pretendió que los operarios de la zona azul recuperaran parte de los días que no se trabajaron con motivo de la pandemia incrementando su jornada laboral, pero, finalmente, tras llevar el conflicto a los tribunales y por la intervención del TAMIB, se suspendieron las protestas.