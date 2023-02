El candidato de El Pi a la alcaldía de Palma, Carles Cabrera, ha criticado al Ayuntamiento por el retraso en el envío de los distintivos de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) a los vecinos que lo pagaron de cara a este 2023.

Cabrera tilda de «vergüenza» que Cort no haya remitido este distintivo a todos sus titulares y asegura que algunos vecinos han optado por poner una nota en sus vehículos para explicar que han pagado por el servicio pero aún no pueden acreditarlo porque no lo han recibido.

@ElPi_Palma denuncia que els distintius de renovació de l'ORA haurien d'haver arribat 31 de gener i no ho feren. No pot ser que #Cort digui que passin a cercar el distintiu i li reclamam més celeritat en tots els tràmits administratius.

.@CabreraCarles pic.twitter.com/x0pWBccQeu — El Pi Palma (@ElPi_Palma) February 22, 2023

«El hecho es que cuando llaman a las dependencias del Ayuntamiento, les dicen que lo pueden ir a buscar por la oficina», algo que recrimina al consistorio el candidato de Proposta per les Illes (El Pi). «Muchos vecinos no tienen tiempo para ir a buscar los distintivos, y más cuando el Ajuntament de Palma solo tiene abierto en horario de oficina», reprocha Cabrera.